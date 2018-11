Pupovac: Početi s komemorativnom politikom u Hrvatskoj

VUKOVAR - Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i poslanik u hrvatskom Saboru Milorad Pupovac izjavio je danas u Vukovaru da u Hrvatskoj treba da se počne s komemorativnom politikom koja neće biti izvor strahova, optužbi i nastavka mržnje, nego povod za približavanje i pijetet.

"Naša je najdublja želja da u Vukovaru i cijeloj ovoj zemlji počnemo da stvaramo komemorativne politike i politike sjećanja koje neće biti izvor strahova, optužbi, nastavka mržnje, nego povod za približavanje i izražavanje poštovanja, pijeteta i osjećaja solidarnosti", rekao je Pupovac, prenosi Hina.



On je novinarima, poslije posjete crkvi Svetog Nikolaja, da se odlučio da dođe u Vukovar nakon sastanka koji je je u petak održao s predstavnicima vodećih srpskih organizacija u Hrvatskoj kako bi na miru mogao da položi vijence i na miru izrazi pijetet bez ikakvog osećaja da bi to nekome moglo da smeta ili da bi mogao doći na mesto na kojem neko ne želi da sutra bude.



"Došao sam zbog toga da mi se ne dogodi ono što mi se dogodilo prethodna dva puta, a to je da nemam priliku da na osnovi najdubljeg moralnog osjećaja poštovanja žrtava mogu položiti vijence", rekao je Pupovac.



Upitan kako komentariše izjavu vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave da ne može biti u Bačkoj Palanci (gdje Srbija organizuje komemoracije u povodu Dana sjećanja na stradale i Srbe izbjegle iz Hrvatske) i istovremeno da odaje počast žrtvama Vukovara, on je odgovorio da kao što nije bio za "gospodare života i smrti u ratu, tako nije ni za gospodare mrtvih u miru".



"Oni su svi naši i onaj ko se protivi da budu svi naši, taj je loš gospodar i s lošim namjerama i pameću", rekao je Pupovac i dodao da mu je jasno da "niti će svi Srbi razumijeti današnji njegov dolazak u Vukovar, niti će svi Hrvati prihvatiti poruke koje šalje".



Pupovac je danas povodom Dana sejćanja na žrtve Vukovara, 18. novembra, posjetio Vukovar gdje je spustio vence u Dunav i na Memorijalnom groblju, a potom zapalio svijeće žrtvama u crkvi Svetog Nikolaja.