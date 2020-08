Pupovac: Potrebno je još vremena da se ispeče pogača pomirenja

Poslanik u hrvatskom Saboru i predsjednik SDS S Milorad Pupovac, rekao je večeras da ga raduje što je patrijarh srpski Irinej poslao poruku ohrabrenja za sve one koji se upute putem pomirenja Srbije i Hrvatske i naglasio da bi poklič “za dom spremni” trebalo skloniti iz javnog života.

Pupovac smatra da će biti potrebno još vremena, postupaka, riječi i djela kako bi bila “ispečena i ukusna pogača pomirenja”.

Odgovarajući na pitanje novinara RTL-a o tome da li će Beograd i Zagreb shvatiti poruku da je pravo vrijeme za pomirenje, rekao da je potrebno vrijeme da to valjano shvate obje strane.

“Mi smo napravili prve korake s predstavnicima državne vlasti u Hrvatskoj. Sada je na predstavnicima državne vlasti u Hrvatskoj da se predstavnicima državne vlasti u Srbiji naprave prve korake. U međuvremenu će biti napravljeni još neki koraci koji će učvrstiti vjeru u to da to nije privremen i prigodan čin, nego da je riječ, govorimo o onome što se dogodilo u Kninu, nego da je riječ o nečemu na čemu će se raditi još mjesecima i godinama”, objasnio je Pupovac.

Smatra da je za sve to bilo potrebno vrijeme, da stvari sazru i da dođu ljudi koji će moći da ponesu teret na leđima onoga što je poneseno u Kninu i što će se nositi još veoma dugo.

Pupovac je kategoričan da poklič "za dom spremni" treba skloniti iz javnog prostora.

“Treba ga maknuti iz legalnog prostora. To je, bez obzira što se koristio tokom rata 1991-1995, taj pozdrav je originalno ustaški pozdrav, pozdrav jedne kvislinške tvorevine koja je bila zločinačka i koja je počinila genocid na Jevrejima, Romima i Srbima, koja je istrebljivala sve protivnike režima, prije svega, antifašiste. Taj pozdrav narušava ono što je želja da se stvori u današnjoj Hrvatskoj, a to su čvrsti demokratski temelji, mir u zemlji, mir na granicama i pomirenje između Hrvata i Srba", kazao je Pupovac.

On je objasnio i zašto je u subotu bio oštar prema ministru spoljnih poslova Gordanu Grliću Radmanu, istakavši da je u ovom trenutku veoma važno da svako doprinese otklanjanju nesporazuma i da se doprinese onome što je "zamiješeno u Kninu u toj pogači pomirenja".

“Ne treba nastaviti retoriku kakvu smo imali dosad, bez obzira da li neko dao povod za to. Hrvatska sa svoje strane, s obzirom na to da je srpska zajednica učinila i doprinijela, ne treba to da čini", kazao je on.

"A s druge strane, u Hrvatskoj se događaju incidenti. Incidenti koji se događaju svako ljeto i svake godine i ne samo ljeti i ne samo svake godine. Napadi na turiste. Ispisivanje na auto, traktor: ‘za dom spremni’. Poruke, s jedne strane, podrugivanja sa žrtvama, a s druge strane proterivanja, a s treće strane, zločinačke poruke kada je posredi taj poklič”, objasnio je Pupovac.

Da sam na mjestu ministra Radmana, rekao je Pupovac, ja bih nazvao svog kolegu u Beogradu i rekao: žao mi je, učinićemo sve da se to ne ponovi.

“Ili bih napisao notu i poslao je u pisanoj formi. Ili bih zamolio gradonačelnika da on to uradi i posjeti te ljude i da im kaže da Hrvatska takve stvari ne podržava. U ovom trenutku nama su potebni takvi postupci", zaključio je Pupovac.