Pupovac: Povici "ubij Srbina" uništiće Hrvatsku

BEOGRAD - Lider Srba u Hrvatskoj Milorad Pupovac ocijenio je danas da povici "Ubij, ubij Srbina" i linčevi kao u Supetru nisu opasnost samo za Srbe, već i za Hrvatsku, te da bi hrvatski državni vrh trebalo odlučnije da govori o tim pojavama.

"Taj poklič će na kraju doći glave Hrvatskoj. To je poklič koji uništava ovu zemlju iz dana u dan i ukoliko se tome ne suprotstavi, on će je uništiti do kraja", rekao je za RTS Pupovac, koji je predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke.

Dodao je da nije iluzija govoriti Srbima da je bezbjedno živjeti u Hrvatskoj i da oni pamte gora vremena kada su podmetane eksplozivne naprave, a povratnici ubijani.

Svakodnevne uvrede i napadi na Srbe su, kako je rekao, novi talas nacionalističkog i šovinističkog, a nerijetko i klerofašističkog političkog djelovanja, koje je moguće jer postoje politički, vjerski i pseudodržavni autoriteti koji to podržavaju.

Komentarišući svoj žestok govor juče u Hrvatskom saboru, kada je rekao da je Hrvatska zemlja mržnje i nasilja, Pupovac je ukazao da je neophodno reći stvari koje su tačne da bi se društvo osvijestilo i da bi se srelo sa stvarnošću sa kojima žive ljudi druge nacionalnosti i drugih opredjeljenja.

Upitan da li razmišlja o svom daljem učešću u vladajućoj koaliciji, napominje da su takve uvrede opštedruštveni fenomen i da to nije toliko povezano sa tim da li je neko član vladajuće koalicije.

Radi se, kako kaže, o naslijeđu koje se probudilo 2013. godine i koje nikako da se stiša.

"Meta tih napada nisam samo ja, već svi koji drugačije misle od tih mrzitelja i nasilnika", navodi Pupovac.

Komentarišuci pitanje bezbijednosti sezonaca iz Srbije, Pupovac ukazuje da incidenti iz Supetra i Dubrovnika govore da postoje rizici, ali i hrabre reakcije.

Policija čini sve, ali to nije dovoljno, kaže Pupovac i dodaje da obavještajna zajednica mora da zna šta se dešava u grupama koje su izvor nasilja, da pravosuđe mora stvari da naziva pravim imenom i da je neophodno da se oglase društveni autoriteti.