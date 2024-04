Pupovac: SDSS odlično prošla, bolji rezultati nego prije četiri godine

Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac izjavio je da je ta stranka ostvarila veoma dobar rezultat na današnjim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj i da je njen rezultat bolji nego prije četiri godine.

"U nizu sredina smo osvojili većinu glasova srpskog biračkog tijela. To samo potvrđuje da, uprkos političkim teškoćama u kojima djelujemo, u kojima je djelovala vlada, u kojima djelujemo mi kao stranka, naše biračko tijelo ne samo da ostaje vjerno uz nas, nego se i širi. I to je veoma važno zbog toga što će to biti još jedan argument više protiv onih koji nastoje dovesti u pitanje naše mandate i naše parlamentarno djelovanje", rekao je Pupovac Tanjugu.

On je dodao da je zadovoljan što okolnosti nisu dramatično promijenjene u političkom životu i što će, vjerovatno, biti jednostavnije da se formira parlamentarna većina nego što se mislilo.

"Što se nas tiče, mi ćemo se konsultovati sa našim partnerima, drugim manjinskim zastupnicima. I onda ćemo, kad obavimo te razgovore, imati nešto jasniji stav u pogledu našeg pozicioniranja", poručio je Pupovac.

Prema njegovim riječima, SDSS će sačekati sljedeći dan i vidjeti kako su se u cjelosti rasporedile političke snage nakon izbora u Hrvatskoj, a onda će vidjeti gdje je tu njeno mjesto, šta je najbolje za zemlju, srpsku zajednicu i druge nacionalne manjine u Hrvatskoj, pa će onda imati svoj stav.

