Pupovac: Želim da odem u Vukovar, ali...

ZAGREB - Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i SDSS-a Milorad Pupovac rekao je da je moguće da će otići u Vukovar na dan kada Hrvatska obilježava sjećanje na vukovarske žrtve, 18. novembra.

"Imam želju otići i spreman sam ići. Ali, naravno, ako osjetim da ću bilo kome smetati ili da bi to bilo kome mogao biti problem, čekaću bolju priliku", rekao je Pupovac u intervjuu "Večernjem listu".



Upitan zašto bi on kao saborski zastupnik i član vladajuće koalicije nekome smetao, Pupovac je rekao da je stvorena takva atmosfera u zemlji, stavovi koji se svakodnevno proizvode prema njemu i njegovim kolegama, i prema srpskoj zajednici, da je moguće da se nađu ljudi i grupe kojima bi to moglo smetati.



"Ali, moja je želja da idem i spreman sam otići zajedno sa svima iz srpske zajednice koji sa mnom već godinama rade na pomirenju i na tome da se utvrdi istina o nestalim Hrvatima i Srbima, koji godinama rade na tome da se poklonimo, mi Srbi hrvatskim žrtvama, a nadam se sutra i Hrvati srpskim žrtvama. Da na taj način stvorimo kulturu sjećanja zasnovanu na kulturi mira", rekao je Pupovac za "Vecernji list", a prenio N1.hr.