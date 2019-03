Pupovac ne ide na sastanak vladajuće koalicije

ZAGREB - Lider SDSS Milorad Pupovac potvrdio je da predstavnici te stranke ne dolaze na današnji sastanak hrvatske vladajuće koalicije.

Pupovac, međutim, nije naveo razlog, prenijela je regionalana televizija N1.

Čelnici stranaka vladajuće koalicije trebalo bi da se sastanu danas u podne u Banskim dvorima.

Pupovac je ranije izjavio da SDSS razmišlja o izlasku iz vladajuće koalicije, ali na jučerašnjoj sjednici stranačkog predsjedništva nije donijeta takva odluka već je SDSS ovlastio Pupovca i Klub poslanika da o cjelokupnoj situaciji razgovaraju s koalicionim partnerima.

"Predsjedništvo stranke je raspravljalo o odnosima u koaliciji, statusu stranke u koaliciji i donesen zaključak u kojem smo konstatovali da smo došli do krajnje granice do koje možemo ići kao stranka, da smo došli do crte koju ne možemo preći u svrhu odbrane temeljnih demokratskih vrijednosti, vladavine prava, slobode medija, međunarodnih obaveza Republike Hrvatske prava srpske nacionalne manjine i svega onog što je s Vladom dogovoreno i potpisano i usvojeno u operativnim programima koji se tiču srpske nacionalne manjine", izjavio je nakon sjednice predsjednik Kluba poslanika SDSS-a Boris Milošević.