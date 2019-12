Pupovac otkrio za koga će glasati

Izbori u Hrvatskoj su važni i za Srbe u toj zemlji, ali i za odnose u regionu, rekao je lider Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac ističući da je pobjedu odnio kandidat koji zagovara normalnost, toleranciju i poručuje da je rat završen i da treba graditi mir.

"Većinu glasova je osvojio kandidat opozicione Socijaldemokratske partije Zoran Milanović, koji je zagovarao normalnost i toleranciju i koji zagovara to da je rat završio i da treba graditi mir i to je veoma važno. Vidjećemo kako će to izgledati za 14 dana", rekao je Pupovac za Pink.

Kako je naveo, Milanović nije pobijedio samo zahvaljujući tome kakve je poruke slao, nego zahvaljujući tome što je biračko tijelo podijeljeno između Kolinde Grabar-Kitarović i Miloslava Škore.

"U drugom krugu će sve zavisti od toga kako će se ponašati Milanović sa svojim porukama, koliko će okupiti ljudi oko toga što naziva normalno stanje i normalna Hrvatska koja će početi graditi mir, odmaknuti se od rata i ratnih olitika i koliko će Grabar-Kitarovićeva uspjeti pokupiti birača Miroslava Škore", kaže Pupovac.

On ističe da su ovi izbori važni za Hrvastku, za Srbe u Hrvatskoj, ali i za odnose u regionu.

Međuetnički odnosi od 2014. godine ne samo da ne bilježe nikakav napredak, već su prepuni tenzija, loših odnosa i loših osjećaja.

Upitan kako će se odraziti na zemlje zapadnog Balkana to što će Hrvatska uskoro preuzeti predsjedavanje EU, on je istakao da Hrvatska nije vodila aktivnu politiku kada je posrijedi napredovanje zemalja prema EU.

"Tu mislim Srbiju, Crnu Goru, BiH, Albaniju, djelimično zbog unutrašnjeg stanja, djelimično zbog odnosa unutar Unije, ali Hrvatska jeste udnevni red svog predsjedavanja stavila zadatak da se stvore mogućnosti za to da Sjeverna Makedonija i Albanija otvore proces pregovaranja, a i da ostali imaju nešto brži put", dodao je Pupovac.