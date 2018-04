Pusić: Puno ribara u balkanskom bazenu

BEOGRAD - Za hrvatsku poslanicu u Evropskom parlamentu Vesnu Pusić nema dileme da je jedina budućnost zemalja Zapadnog Balkana u EU, ali ukazuje da koliko je EU potreban regionu, da je toliko i region potreban EU.

Bivša šefica hrvatske diplomatije podsjeća da se, čak i od kada je Hrvatska primljena u članstvo prije pet godina, dosta toga promijenila na polju globalne situacije, te da i u ovom dijelu Evrope "postoji puno ribara u tom bazenu".

"Puno je veći interes za pokušaj pridobijanja simpatija i savezništava. Treba biti sasvim jasan, mi koji živimo na ovim prostorima, bez obzira da li smo, kao što je to Hrvatska, članice EU ili ne, jesmo Evropa. To nisu nikakvi naši saveznici, već smo to mi“, kaže Pusić za Tanjug i dodaje da je uvijek smatrala da pristupanje zemalja Zapadnog Balkana, to jest jugoistročne Evrope, nije nikakvo proširenje, već konsolidacija evropske teritorije."

Ona istovremeno ukazuje da Evropi, koja je potrebna ovom regionu "iz više razloga", potrebna "naša energija, kreativnost u pronalaženju novih ciljeva, nove agende, dinamike, ali i novih oblika saradnje".

"U tom pogledu naša komparativna prednost je upravo u evropskom kontekstu. Izvan toga je nemamo. Ne možemo dati ni novu energiju, ni stabilnost američkim, ruskim, kineskim ili nekim drugim partnerima, već samo evropskim. Tako vidim budućnost jugoistočne Evrope u Evropi", naglasila je ona.