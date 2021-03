Pustili Hajdukovu pjesmu na radiju: "Još jednom i letite u vazduh"

Muzički urednik Radija Rijeka prošlog je četvrtka pustila je pjesmu Vinka Coce, "Kada umren umotan u bilo", nakon čega je situacija eskalirala, pišu hrvatski mediji.

Na radijski telefon i mail sručila se gomila bijesnih komentara i prijetnji jer je ta pjesma, inače pjesma navijača Hajduka - razbjesnila navijače Rijeke.

Novinarka Maja Sever danas je objavila jednu od prijetnji koje su dobili na Radiju Rijeci. Među ostalim, u poruci piše kako će cijeli radio dići u vazduh ako još jednom pomisle pustiti pjesmu koja "veliča Dalmaciju".

"Čujem li još jednu, samo jednu tovarsku pjesmu koja mi se ne sviđa (da pjeva o maslini, kamenu ili veliča Dalmaciju i one Cigane) naje*at ćete. I to gadno. Jedan krivi potez, jedna kriva pjesma i cijela radio Rijeka ide u zrak skupa s redakcijom koja se tada nađe u smjeni. Dobro ste pročitali. Ne šalim se, ovo je otvorena prijetnja. Pamet u glavu i ubuduće pazite kakve pjesme puštate jer niste ni svjesni u kakva govna ste se uvalili zbog jedne tovarske glupačetine. Tjerajte to u tri pi*** materine tovarske glipe. Ovo je Rijeka!!! 19AR787", piše u poruci.

Inače, nakon što je pjesma puštena u eter i nakon što su krenule prijetnje, voditelj emisije Joso Krmpotić krenuo se izvinjavati slušaocima, umjesto da zaštiti koleginicu.

"Jedna puštena pjesma donijela je toliko mailova koliko ih nismo dobili ni u najboljim danima. Potpuni promašaj u našem programu, nažalost. Znam da vam ni naše isprike neće puno značiti, odabrala je pogrešnog Cocu i mi smo stali tu da nas popljujete koliko želite, nekad čovjek greške mora priznati", rekao je Krmpotić.

Pročitao je i jedan od mejlova.

"Zapitao sam se da mi nije prebacilo frekvenciju na Radio Kaštel Sućurac, ali nažalost bila je Radio Rijeka. Pritužbe glazbenom uredniku, pitam se ima li obraza, debljine mu je džona, prima plaću od ovoga grada, a pušta pjesme najvećeg rivala. Nadam se da će gospodin koji je puštao pjesmu u najmanju ruku biti sankcioniran. Molim vas samo da mi ne odgovorite da je Rijeka grad tolerancije, različitosti itd. i da svatko ima pravo pričati, misliti jer je ovo bila čista provokacija" piše u mejlu koji je Krmpotić pročitao, a koji završava s Forza Fiume.

Krmpotić je nastavio govoriti da je riječ o incidentu.

"Definitivno, dao Bog da ne bude više", rekao je.

Jednom od slušalaca, koji se kasnije javio u eter u emisiji Radio tužibaba, voditelj je rekao da razumije revolt.

Na cijelu priču je ranije reagiralo i Hrvatsko novinarsko društvo, koje je osudilo "sramotni istup voditelja".

(Jutarnji list)