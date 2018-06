Putarine na dionici Herceg Novi-Trebinje ostaju do daljeg

Podgorica - Opština Herceg Novi nije postigla dogovor sa koncesionarom dionice Meljine-Petijevići, na putnom pravcu Herceg Novi-Trebinje, u vezi sa ukidanjem ili smanjenjem cijene putarine za prolaz 12 kilometara dugom dionicom, iako je to bilo najavljeno prije godinu dana.

Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić rekao je da koncesionar, kompanija "Univerzal Monte", traži višemilionski iznos da bi put dala na upravu lokalnoj samoupravi, koja sa druge strane ne odustaje od inicijative da država preuzme upravljanje, jer je taj put proglasila magistralnim.



"Sad se barata iznosom od oko pet miliona evra, koliko koncesionar traži da mu se isplati. Mi pozivamo državu da to preuzme na sebe, da koristi naplatnu rampu kao novi granični prelaz, jer je sramota da na ulazima u Crnu Goru iz Hrvatske ili BiH imamo situaciju kao da ulazimo u neku afričku zemlju, a ne u državu koja će biti članica EU", rekao je Katić za Radio "Jadran".



Opština nije odustala ni od mogućnosti da sama gazduje putem, ali još nije pronađeno dobro rješenje.



"Razgovaramo sa koncesionarom, pokušavamo i mi da nekako preuzmemo put i na neki način ukinemo naplatu putarine, makar u zimskom periodu, kao što smo uradili sa parkingom, pa da nešto nadoknadimo tokom ljeta. Radimo još neke analize, ali ne može preko noći ništa da se završi", objasnio je Katić.



Na graničnom prelazu sa BiH, Sitnica, koji se nalazi na tom magistralnom putu, prosječan promet vozila posljednjih nekoliko dana je 2.500 putnika i oko 800 vozila, rekli su u Graničnoj policiji u Herceg Novom.



Na tom prelazu u funkciji su po jedna ulazna i izlazna traka.



Cijena putarine sada je od tri do 18 evra u zavisnosti od kategorije vozila. Za automobile je tri evra, a ukoliko se plaćanje obavlja elektronskim putem pomoću specijalnog uređaja, cijena je 1,5 evro.



Dionica puta Herceg Novi-Trebinje, od Meljina do Petijevića u dužini od 12,5 kilometara izgrađena je polovinom 2008. godine. Izgrađena je kao javno i privatno partnerstvo između Opštine Herceg Novi i beogradske firme "Univerzal holding", odnosno preduzeća "Univerzal Monte" iz Herceg Novog.