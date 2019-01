Putin stigao u Beograd

Komentari: 2

Stara kuka

Putin je kralj, predsednik jedine pravedne sile na svetu. Diktatori su uništili Irak, Avganistan, Libiju, Jugoslaviju. Pokušali su da unište Siriju podržavajući teroriste kao što su podržavali mudžahedine u bosni. To nisu radili Rusi nego Ameri, Englezi i Francuzi. Siriju su zaštitili Rusi pa tim zapadnim “demokratama” plan nije uspeo. Po bosni su klali muslimanii, odsecali glave Srbima i slikali se sa njima isto kao i teroristi u Siriji. Srbi su se u bosni branili , razbili balije i ustaše, oslobodili 73% teritorije od mudžosa i ustaša. A onda dolaze Ameri i NATO, da zaštite bosanske teroriste i pomažu im da etnički očiste Sarajevo i još 30% teritorije BH od Srba. To je istina. I to svet polagano shvata pošto više ne prolaze zapadne laži i kuknjava bosanskih terorista.