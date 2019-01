Putinova poruka okupljenim građanima i pitanje: "Gdje su ZSO i srpski graničari?"

BEOGRAD - Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin prokomentarisao je okupljanje građana na ulicama Beograda u znak dobrodošlice u prijestonicu Srbije, ali i situaciju na Kosovu i Metohiji.

Putin je rekao da protokolom nije predviđeno da se na trgu sreće sljudima, ali je istakao da je ova dobrodošlica više nego prijatna.

"Mi se jako toplo odnosimo prema ovakvom pokazivanju prijateljstva. Kada su u pitanju naši odnosi, oni nisu od juče, oni su građeni kroz vijekove i imaju duboko korijenje. Ruski i srpski narod su povezani dubokom duhovnošću. Kada smo zajedno uvijek pobjeđujemo.", rekao je Putin na konferenciji za novinare nakon uručivanja ordena Aleksandra Nevskog predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Govoreći o situaciji na KIM, Putin je istakao da je osnivanje takozvane Vojske Kosova kršenje međunarodnog prava, prije svega rezolucije 1244.

"Nema Zajednice srpskih opština. U toj rezoluciji je predviđena mogućnost prisustva srpskih policajaca i graničara, a gdje su oni, nigdje ih nema. Da bi se došlo do pravedno rješenja mora se više poštovati međunarodno pravo", dodao je Putin.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da mu je izuzetna čast što je imao priliku da ugosti Putina kao dokazanog i iskrenog prijatelja Srbije.

"Veoma smo zadovoljni napretkom saradnje u svim oblastima. Danas smo u dve faze potpisali veliki broj sporazuma iz gotovo svih sfera života dve zemlje. Naši ekonomski odnosi su sve bolji. Dugo smo razgovarali danas o svim poslovima koji su pred nama", rekao je Vučić.

"Srbija u energetici gotovo potpuno zavisi od Rusije. Postigli smo sporazuma o povećanju kapaciteta skladišta gasa. To znači dodatnu industrijalizaciju naše zemlje. Takođe smo razgovarali o infrastrukturnom zajedničkom delovanju, posebno o železnicama, jer smatramo da će one biti ključni vid transporta u budućnosti. Veliki su planovi pred nama, veliki ugovori, o održavanju same železnice a ako sve to ispunnimo siguran sam da će železnice postati jedan od najunosnijih vidova sarobraćaj. Ti ugovori su vredni oko 230 miliona evra“, rekao je predsjednik Srbije.