Putujete u Hrvatsku, oprezno vozite: Drastično povećane kazne za prekršaje

Hrvatski Sabor izglasao je velike izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje će stupiti na snagu 1. avgusta 2019. godine.

Policijski službenici će vrijeme do stupanja novog Zakona na snagu iskoristiti za informisanje učesnika u saobraćaju o izmjenama koje on donosi, objavili su iz policije.

Policija je takođe objavila i kolike će biti nove kazne za prekršaje od prvog avgusta.

Tako, nove odredbe Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima predviđaju strožije kažnjavanje počinilaca 8 najtežih prekršaja za koje je policija detektovala da uzrokuju najveća i najteža stradanja u saobraćaju, a to su:

prekoračenje dozvoljene brzine kretanja u naseljenom mjestu za više od 50 km/h,

vožnja u suprotnom ili zabranjenom smjeru na autoputu, brzom putu i putu namijenjenom isključivo za saobraćaj motornih vozila,

namjerni prolazak kroz crveno svjetlo, odnosno prolazak kroz crveno svjetlo bez smanjenja brzine, povećanjem brzine ili prolazak kroz dva ili više crvenih svjetala,

odbijanje podvrgavanju ispitivanja radi provjere da li u organizmu ima alkohola ili droga,

vožnja pod uticajem alkohola iznad 1,5 g/kg i vožnja pod uticajem droga,

upravljanje vozilom prije sticanja prava,

upravljanje vozilom dok je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova,

upravljanje vozilom dok je vozačka dozvola oduzeta, dok je vozač isključen iz saobraćaja ili mu je izrečena mjera privremenog oduzimanja vozačke dozvole ili zaštitna mjera.

Upravo za te prekršaje propisano je povećanje novčanih kazni sa 5 do 15 hiljada kuna (1.330 - 4.000 maraka), kako je bilo do sada, na 10 do 20 hiljada kuna (oko 2.660 - 8.000 KM) te propisivanje obligatornih zaštitnih mjera, odnosno zabrana upravljanja motornim vozilom od najmanje šest mjeseci za drugi počinjeni prekršaj ili od najmanje 12 mjeseci ako je prekršaj počinjen treći ili više puta, zatim povećanje negativnih prekršajnih bodova sa tri na šest te privremeno oduzimanje vozila kao sredstva počinjenja prekršaja.

Policija može vozilo privremeno oduzeti vozaču koji je najmanje već dva puta pravosnažno kažnjen u trogodišnjem periodu, počevši od stupanja ovog Zakona na snagu, a ponovo počini neki od 8 navedenih najtežih saobraćajnih prekršaja. Privremeno oduzimanje znači oduzimanje do odluke suda, koji je dužan odluku donijeti u roku od 15 dana.

Povećanje novčanih kazni predviđeno je i za:

nekorištenje sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje,

nepropisan prevoz djece u vozilu i

nepropisno korištenje mobitela za vrijeme vožnje.

Za navedene prekršaje s dosadašnjih 500 kuna (130 KM) kazna je povećana na hiljadu kuna (260 KM).

Ove, za bezbjednost svih učesnika u saobraćaju najvažnije izmjene možemo rezimirati zaključkom da su s ciljem smanjenja broja najtežih prekršaja povećani iznosi novčanih kazni za tzv. "četiri ubice u saobraćaju" – brzinu, alkohol, pojas i mobilni telefon.

Mladom vozaču koji je u dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova, baš kao i vozaču koji je u istom periodu prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, a kojima je vozačka dozvola istekla, rješenjem će se odrediti da dvije godine ne mogu podnijeti zahtjev za produženje vozačke dozvole.

Kategorijama vozača s jednakim brojem prikupljenih negativnih prekršajnih bodova u jednakom periodu, rješenjem će se ukinuti vozačka dozvola ako im je u tom periodu oduzeta ili prijavljena izgubljenom.

Dvije godine zabrane podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole dobiće i osoba koja je u dvije godine prikupila devet negativnih prekršajnih bodova, a nije ni stekla pravo upravljanja motornim vozilom, odnosno još nije ni položila vozački ispit.

S dosadašnjih 700 (185 KM) na hiljadu kuna (260 KM) povećava se novčana kazna za nekorištenje zimske opreme, jasnije se propisuje šta je sve vozač dužan da učini prije uključivanja u saobraćaj, odnosno, uz obavezno čišćenje snijega odsad je vozač prije uključivanja u saobraćaj u obavezi da očisti sa vozila i led ili vodu, a takođe je fiksno propisano i period u kojem na motornim vozilima moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla – od. 1. novembra do 31. marta.

Povećanje novčanih kazni propisuje se i za vozače koji ne ostanu na mjestu nesreće u kojoj ima poginulih ili povrijeđenih sa 3.000,00 do 7.000,00 kuna (1.850 KM), na 10 do 20 hiljada kuna (2.650 - 5.300 KM), kao i za vozače koji u saobraćajnim nezgodama s materijalnom štetom ne ostave podatke o sebi i vozilu ili napuste mjesto nezgode sa 2.000 do 5.000 kuna (530 - 1.300 KM), na 3.000 do 7.000 kuna (800 - 1.850 KM).

Uz to, za takve vozače slijedi i izricanje zaštitne mjere "zabrane upravljanja motornim vozilom" u toano određenom trajanju, bez obzira na broj počinjenih prekršaja, a određuju im se i negativni prekršajni bodovi.

