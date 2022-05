RT: Hrvat zarobljen u Mariupolju

Ruska televizija RT objavila je snimak muškarca za kojeg kaže da je hrvatski državljanin koji se borio u redovima ukrajinske vojske. Navodno je bio vojnik u ukrajinskoj brigadi koja se skrivala u gradu Mariupolju.

Muškarac na snimku tvrdi da je zarobljen tokom pokušaja bijega iz opkoljenog grada zajedno s nekolicinom drugih boraca.

"Napuštali smo Mariupolj i hodali smo pješke 260 kilometara skrivajući se, hodali smo samo noću, izbjegavali svaki mogući kontakt", rekao je. Plan je propao kada je grupa naletjela na ruski topničku jedinicu i predala joj se, piše Index.

Kaže da se pridružio redovima ukrajinske vojske još 2020. godine kako bi dobio državljanstvo. Tada se to činilo kao dobra ideja, budući da je linija fronte u Donbasu bila "stacionarna", rekao je, dodajući da u tom trenutku skoro pa nije bio ispaljen ni jedan metak.

"Moj razlog zašto želim dobiti ukrajinsko državljanstvo je taj što sam ovdje upoznao ženu u koju sam se zaljubio. Imala je bolesnu majku i nije htjela otići iz Ukrajine", rekao je.

Muškarac je navodno prethodno u hrvatskoj vojsci proveo pet godina. Insistirao je da nije imao pravo borbeno iskustvo.

"Pet godina sam bio pješak u hrvatskim oružanim snagama, to je sve. Nisam prije bio uključen ni u kakve sukobe", rekao je.

Rekao je i da je imao malo iskustva iz prve ruke s krajnje desnim ukrajinskim jedinicama, poput pukovnije Azov. Iako je jedinica učestvovala u borbi kod Mariupolja uz njegovu brigadu, imali su slabu komunikaciju i potpuno odvojeno zapovjedništvo, rekao je.

"Oni učestvuju u odbrani, ali mi imamo odvojenu zapovjednu liniju, potpuno odvojenu. Oni nisu dio ukrajinskih oružanih snaga", rekao je.

"Čuo sam i da su oni fašisti i nacisti. Čuo sam i o strašnim stvarima koje su radili građanima. Čuo sam da ima mnogo kriminalaca, zavisnika. Sam nisam ničemu svjedočio, ali sam vidio snimke strašnih stvari koje one rade. Ogromne strahote", rekao je.

Insistirao je da nikada više ne bi uzeo oružje u ruke i da bi se vjerovatno pridružio nekoj dobrotvornoj organizaciji ili Međunarodnom crvenom krstu ako bude oslobođen. Sticanje ukrajinskog državljanstva služenjem u vojsci bila je pogrešna odluka, rekao je.

"Vjerujem da sam trebao tražiti druge načine za sticanje ukrajinskog državljanstva i ne služenje u oružanim snagama. Želim preživjeti, želim živjeti. Ne želim više nikada u životu uzeti oružje u ruke. Želio bih se ponovno pridružiti ženi koju sam upoznao ovdje u Ukrajini i, možda, razgovarati više o istini, onom što se ovdje dogodilo, kako su se prema meni ponašali ljudi koji su me zarobili”, rekao je.

Rekao je da ga dobro tretiraju, te da mu je u zarobljeništvu pružena sva potrebna medicinska pomoć.

Međutim, njegova sudbina ostaje neizvjesna s obzirom na njegovo strano državljanstvo, piše RT. U Donjeckoj Narodnoj Republici (DPR) stranci se smatraju plaćenicima. Ako budu osuđeni, plaćenike očekuje teška kazna, možda čak i smrtna.

"Oni me smatraju zarobljenikom, ali još uvijek govore da sam plaćenik, da nisam službeno pripadnik ukrajinskih oružanih snaga", rekao je.

Friend of Pinner and Aslin from the unit in #Ukraine army, captured Croatian mercenary Vjekoslav Prebeg (Zagreb) said: “I also heard that they are extremely inspired by fascist and Nazi ideology. And also about the terrible things that they did with civilians, with prisoners. https://t.co/lHD8a7vkVe pic.twitter.com/LiY08gB8Ka