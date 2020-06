Radikali nisu prešli cenzus, Šešelj nije htio pred novinare

BEOGRAD - Miljan Damjanović iz Srpske radikalne stranke rekao je da ta stranka nije prešla cenzus i za to okrivio vladajuću Srpsku naprednu stranku.

On je kazao da su "uspjeli da spuste ispod cenzusnog praga SRS".

"To je bio jedini plan predstavnika vlasti, da po svaku cenu SRS izbaci iz parlamenta, jer smo u prethodnom periodu pokazali da smo bili jedina jaka opoziciona stranka naprednjačkom režimu", rekao je Damjanović u sjedištu SRS.

On je kazao da što se tiče lokalnih izbora, postoje mjesta j je SRS prešla cenzus.

"Uradićemo najdublju moguću analizu od biračkog mesta do biračkog mesta, jer smo videli dosta nepravilnsoti i sumnjamo da je to bila volja naroda", poručio je on.

Damjanović je najavio da će SRS u narednom periodu boriti kao vanparlamentarna stranka.

"Nećemo odustati od naših ciljeva. Vlast je uspela u svojoj nameri i da prelivanjem glasova onih stranaka koje su stvorili kako bi glas po glas otkinuli SRS, kako bi imali dvotrećinsku većinu u Skupštini Srbiji", rekao je on.

Mediji prenose da se lider te stranke Vojislav Šešelj naljutio zbog rezultata, Damjanović je kazao da je on bio najveći protivnik SNS.

"Lider radikala Vojislav Šešelj je, na opšte iznenađenje u štabu, odlučio da se ne obrati okupljenim novinarima i pristalicama stranke, već je to učinio njegov sin Aleksandar Šešelj", piše Kurir.