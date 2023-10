Radnici firme koja je izgorjela: "Ne damo gazdu"

OSIJEK - Radnici Drave International su se okupili pred firmom. Njih nekoliko stotina. Kažu da je ta firma njihov hljeb, njihov život. Puni su hvale za vlasnika Zvonka Bedea, a tvrde da ih župan želi zatvoriti.

."Tu ima 500 radnika, gazda svakome zna ime i prezime. To je naš gazda, mi živimo tu, ovo je naš kruh, naša firma, naš posao... Ovdje se radilo po propisima, taj čovjek je uz nas uvijek", kažu radnici.

Nekoliko stotina okupljenih radnika nezadovoljni su što se za požar javno proziva i okrivljuje njihovu firmu.

"To je naš gazda, to je naša firma. Zvonko Bede brine o nama. Žele nas uništiti, Anušić nas želi uništiti. Da nam nije dobro, ne bismo bili ovdje, on brine za nas. Sve smo izgradili ovdje", poručivali su okupljeni.

"Ne bih bila ovdje da meni nije dobro, tu sam 12 godina", dodaje jedna radnica.

"Nije nas nitko nagovorio da budemo ovdje. Sami smo došli, došli smo jer želimo raditi i dalje tu, ne smiju nas zatvoriti", dodaju radnici.

Kažu da su sigurni da je neko namjerno zapalio požar.

Vlasnik firme Zvonko Bede došao je pred tvornicu. Rasplakao se kad se obratio okupljenima.

"Očito da se moramo braniti. Napadi su strašni, neistiniti. Barata se informacijama koje nisu točne.

Zahvalio bih radnicima na podršci", rekao je Bede i u suzama rekao da ne može više govoriti.

Kad je došao sebi, nastavio je.

"Po meni, požar je podmetnut. Imamo posječenu ogradu, netko je ušao i zapalio", tvrdi.

Rekao je i da će podnijeti krivičnu prijavu zbog laži te da nije on organizovao protest.

Bede je, na novinarski upit, oštro opovrgao nagađanja kako je upravo on organizator skupa.

“Nisam organizirao ovaj skup, nisam ga ni htio jer ne želim komplikacije. Ipak, ova podrška mi puno znači. Hvala im što su došli i što su zahvalni zbog svega što sam napravio za njih i ovu zajednicu. Ovo su očito teški trenuci, za mene i za radnike”, poručio je.

Na krivičnu prijavu župana osječko-baranjskog Ivana Anušića koji je rekao da će tražiti odgovornost vlasnika tvrtke uzvratio je: “Prijavit ću ja njega!"

"Nikome nisam ništa zlo napravio, nisam ni njemu. Nikad u životu. Imam pravo podići kaznenu prijavu protiv njega zbog neistina koje je izjavio o meni. To što Stožer radi nije normalno, nije došao ni Inspektorat, nije bilo ni istrage. Ne može netko pričati o 500.000 tona plastike. U Dravu nije ušla kila plastike koja nije izvagana i za koju se ne zna. Sve je evidentirano i Inspektorat će to vidjeti", rekao je Bede novinarima.

Ustvrdio je i kako je požar podmetnut no tu svoju tvrdnju odbio je pojasniti rekavši tek da 'ako i ima sumnje, neće o njima razgovarati'.

Pitali su ga je li uplatio neku donaciju vatrogascima koji su već triput gasili požar u firmi...

Nisam. Ja nisam nepoznat po donacijama. Od mene nije nitko tražio donaciju, prenosi Index.hr.

