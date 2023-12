Radnik "Čistoće" ostao bez ruke

ZAGREB - Tri su osobe povrijeđene, od kojih jedna teže, u jutrošnjem odronu otpada na Jakuševcu, izjavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević naglasivši da se odgovornost mora utvrditi.

"Tko god da je odgovoran, bit će sankcioniran. Odlaganje je suspendirano i bit će onako kako kažu državne institucije", rekao je, između ostalog, Tomašević.

"Tražim hitni sastanak s Vladom da utvrdimo što se sve može napraviti da se Jakuševec zatvori", rekao je Tomašević.

Svi nalazi inspekcije dosad nisu pokazale nepravilnosti, ali još uvijek se čeka analiza, rekao je Tomašević novinarima na Jakuševcu gdje se odron otpada dogodio i prije nešto manje od mjesec dana.

"Moramo pričekati nalaze i rezultate te istrage da odgovorimo odgovorno na pitanja vezana za odron koji je bio prije tri tjedna", rekao je.

Poručio je da se takve stvari ne smiju događati i da će napraviti sve što relevantne državne institucije utvrde da treba napraviti.

Ono što je ključno je sigurnost radnika i sigurnost građana. Za sada, mjerne stanice koje ovdje jesu na Jakuševicu ne pokazuju da je došlo do prekoračenja graničnih vrijednosti niti za sumporovodnik, niti za metan, kazao je.

Tomašević je rekao i da je grad naručio mjerenje kvalitete vazduha oko Jakuševca te da će ono obaviti Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

Predsjednik Udruge za zaštitu okoliša Jakuševec Ratko Bedeković, aktivista koji 50 godina živi na Jakuševcu, rekao je nakon odrona smeća da je vrijeme za "neopozivu ostavku gradonačelnika i nesposobne gradske uprave", javlja HRT.

"Ovo je kap koja je prelila čašu jer je ovakvim činom doveo u opasnost veći broj građana, ugrozio živote. Na koncu konca ovaj put imamo i ozlijeđenih radnika Čistoće", rekao je Bedeković.

"Tražim isto tako da se nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja uključi u rješavanje problema Jakuševca, da se uključi Saborski odbor za zaštitu okoliša na čelu s gospođom Sandrom Benčić, bliskom suradnicom Tomislava Tomaševića i tražim da se sjednica Saborskog odbora u roku osam dana održi u Jakuševcu. Na toj sjednici tražim prisutnost udruga koje djeluju na području Jakuševca, uključene u Inicijativu za Jakuševec", dodao je Bedeković.

Zagrebački ogranak Hrvatske demokratske zajednice objavio je saopštenje nakon incidenta na Jakuševcu.

"Podsjećamo javnost da smo prvi upozorili da se na odlagalištu otpada Jakuševec-Prudinec aktiviralo veliko klizište te da je došlo do odrona zbog nezakonitog odlaganja biootpada. Tek četvrti dan nakon incidenta trenutna gradska vlast priopćenjem je poručila građanima da je: „sve pod kontrolom“. Sada možemo vidjeti razmjere te kontrole ili bolje rečeno namjere, a to je zataškavanje istine o brdu Jakuševec i odlaganju razvrstanog biootpada", rekao je zagrebački HDZ.

"Odgovorno tvrdimo da je 11. studenog 2023. i danas do odrona došlo isključivo zbog odlaganja velike količine razvrstanog biootpada koji ondje nije trebao biti. Koliko bi ljudi na Jakuševcu trebalo poginuti da se istraži što se ondje događa i što je prava istina? Je li to sanacija do kraja godine a koju je najavio trenutni gradonačelnik", dodao je zagrebački HDZ.

"Uz konzultacije sa stručnjacima iz područja zaštite okoliša došli smo do saznanja da odron, osim što predstavlja ugrozu za djelatnike koji rade na Jakuševcu, predstavlja i zdravstvenu ugrozu za Zagrepčane zbog oslobađanja štetnih plinova, što se intenzivno osjeća čak i na velikim udaljenostima, kao i štetnog utjecaja na otpadne vode i cijeli sustav unutar deponija", ustvrdio je zagrebački HDZ, a prenosi Jutarnji.

