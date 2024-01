Radnik iz BiH osuđen jer mu nisu platili radove

ZADAR – Opštinski sud u Zadru osudio je u ponedjeljak 37-godišnjaka iz BiH zbog remećenja javnog reda i mira te mu izrekao kaznu od 79,64 evra.

Ipak, on kaznu nije morao platiti jer je proveo dva dana u pritvoru.

"Kriv je što je 18. lipnja 2023. u mjestu Novalja, na Trgu kardinala Stepinca, došlo do narušavanja javnog reda i mira od strane okrivljenika, stranca na privremenom boravku s dozvolom za boravak i rad, na način da je zbog prijašnjih nesuglasica prišao dvojici muškaraca te se istima obratio glasno vičući: "Zahvatit ću vas, srušit fasadu, jebem ti hrvatsku mater." Nakon čega je skinuo majicu, srušio kamene cvijetnjake na trgu, razbacao cvijeće, ušao u kuću na adresi Trg Alojzija Stepinca 2, razbacao stvari i udaljio se u nepoznatom pravcu", stoji u presudi, prenose hrvatski mediji.

Dodaju da je osuđeni muškarac na sudu priznao krivicu, ali je napomenuo da želi objasniti zašto je do svega toga došlo. Naveo je da je radio fasadu na kući muškaraca s kojima se verbalno sukobio, no nisu mu platili.

"Zadržao sam se 20 dana na radovima na njihovoj kući, no od tada mi nisu platili. Inače, to nije njihova kuća, već su radili za jednog čovjeka, a mene su angažirali da radim fasadu. Kako sam se doveo u situaciju da nemam ni za jesti, od petka sam tražio da mi plate. Međutim, kad sam ih ponovo pitao, odbili su me i kazali da nemaju novaca. Nisu mi mogli dati ni za putne troškove. Inače, za to vrijeme sjedio sam na trgu na klupi i uopće nisam bio agresivan. Onda je meni, ničim izazvan, jedan od njih opalio šamar, što se može vidjeti na kamerama. To me izrevoltiralo pa je tačno da sam tada počeo vikati izgovarajući riječi: 'Zaklat ću vas, srušiti fasadu.' Također sam rekao njemu: 'Jebem ti hrvatsku mater', a on je meni prije toga rekao da mi jebe mater balijsku", ispričao je ovaj muškarac medijima u Hrvatskoj.

Istakao je da je nakon toga skinuo majicu, srušio dva plastična cvjetnjaka na trgu i razbacao cvijeće.

"Potom sam ušao u kuću u kojoj smo mi, radnici, bili smješteni na Trgu Alojzija Stepinca. Počeo sam razbacivati stvari, izašao i kasnije se sam prijavio policiji. Znam da još dvojici mojih kolega, koji su na toj kući radili sa mnom, nisu platili. Doista nisam sklon incidentima i takvom ponašanju, ali doista sam se smatrao izigranim jer sam radio 20 dana na toj kući, a nisu me platili i zavlačili su me. Do sada nisam bio kažnjavan ni u Republici Hrvatskoj ni u BiH", kazao je muškarac.

