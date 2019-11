Radniku iz Srbije uzeli pasoš u Libiji i tražili 2.000 dolara

TRIPOLI - Aleksandar Dronjak iz Smedereva koji je u avgustu otišao u Libiju zbog posla, sada je praktično zarobljen u radničkom kampu u toj zemlji, jer su mu libijske vlasti oduzele pasoš, a u međuvremenu mu je istekla i viza.

Prema informacijama iz Ministarstva spoljnih poslova, Aleksandar je zbrinut u kampu firme i predstavnici kompanije preduzimaju mjere da dobiju njegovu oduzetu putnu ispravu.

Za Aleksandra Dronjka iz Smedereva, mogućnost zarade u Libiji pretvorila se u agoniju, jer već tri mjeseca sedi u radničkom kampu, bez najvažnijeg ličnog dokumenta. A zašto su mu iz emigracionog pasoš odzeli, nikome, pa ni njemu samom nije jasno, jer je već odlazio u ovu ratom zahvaćenu državu i do sada nije imao problema.

"Međutim, sada kada sam sada stigao, na aerodromu me niko nije sačekao. Kada sam konačno našao ljude iz firme, saznao sam da tamo dva radnika već 12 dana čekaju da se vrate kući jer iz firme, navodno, nisu mogli da im nađu letove. Sam taj odnos prema radnicima nagnao me je da posao potražim u novoj firmi", ispričao je Aleksandar za "Kurir".

Tu počinje njegova agonija.

Prije nego što je počeo da radi za novu firmu, Aleksandar je riješio da ode do grada Tobruk, u istočnom dijelu Libije, da pokupi stvari koje je tamo ostavio prethodni put, ali i da kolegi iz bivše firme odnese pasoš.

"Kada smo sleteli u Bengazi, ljudi iz emigracionog su mi oduzeli pasoš i rekli da pozovem predstavnika firme preko koje sam došao u Libiju. Taj čovek mi je preveo da mi iz emigracionog traže 2.000 dolara, a da ja ne znam ni zašto", tvrdi Aleksandar.

Kako nije imao taj novac, ponuđeno mu je da ili sačeka prvi let za Tunis, ili ostavi pasoš dok se, kako su mu rekli, nesporazum ne razriješi.

"Rešio sam da ostanem u Libiji, verovao sam da će se sve to za nekoliko dana rešiti, a i kolegin pasoš je bio kod mene. Međutim, od tada su prošla skoro tri meseca. Nebrojeno puta sam zvao predstavnike firme, koji su mi obećali pomoć, ali od toga nije bilo ništa. Problem je i što Srbija nema ambasadu u Tripoliju, već u Tunisu, a i što ne znam dobro arapski i ne mogu da se sporazumem i vidim šta je tačno problem", objasnio je Aleksandar u ispovijesti za "Kurir".

A u Tripoli je došao zbog ugovorenog posla u rafineriji nafte, preko beogradskog predstavništva firme.

Međutim, pripadnici libijske vlasti oduzeli su mu pasoš u Bengaziju.

Kako je za "Blic" objasnila Aleksandrova porodica, obratili su se Ministarstvu spoljnih poslova koji su ih dalje uputili na konzulat, budući da je srpska ambasada iz Libije premještena u Tunis.

"Moj sin je dobro i to je najvažnije. Ćerka Aleksandra se redovno čuje sa njim i po svemu sudeći, njegova situacija sa papirima će se uskoro rešiti. Trenutno boravi u kampu u Libiji i nadamo se da će ova priča uskoro dobiti srećan kraj", rekla je Aleksandraova majka za "Blic".

Dodatne komplikacije za radnika iz Srbije nastale su kada mu je istekla viza. U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije rekli su za "RTS" da je Ambasada Republike Srbije u Tripoliju u kontaktu sa firmom koja ga je angažovala za poslove na naftnom polju.

"Predstavnik firme je u stalnom kontaktu sa nadležnim libijskim organima i nastoji da dobije oduzetu putnu ispravu A. Dronjka i pruži pomoć u slučaju njegovog povratka u Republiku Srbiju. Ambasada je u redovnom kontaktu sa direktorom firme 'Petrolkomet' i preduzima sve potrebne mere u skladu sa svojim nadležnostima u cilju pružanja pomoći državljaninu Republike Srbije", naveli su u Ministarstvu.

Njega je firma za koju je prvobitno trebalo da radi smjestila u radnički kamp, u gradu Ras Lanuf, na istočnoj obali.

Kompanija: Dronjak je dobio svoj pasoš

"Blic" je kontaktirao kompaniju "Petolkomet", odnosno njihovu ispostavu u Beogradu, gdje im je rečeno da Aleksandar Dronjak nikada nije sklopio ugovor sa njima, već direktno sa stranom firmom sa kojom i oni sami sarađuju.

"Mi detalje tog ugovora ne znamo i on sa nama nema nikakve veze. Mi za tu stranu kompaniju odrađujemo neke druge poslove i te usluge naplaćujemo. Gospodin Dronjak je danas dobio svoj pasoš i može da se vrati u Srbiju kada god to želi", tvrde u "Petrolkometu" za "Blic" i dodaju da "situacija predstavljena isuviše dramatično", jer je on "na raspolaganju imao hranu, internet, bazen i sve što mu je bilo potrebno".