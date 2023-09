Radoičić potvrdio da je sam organizovao akciju u Banjskoj

BEOGRAD - Advokat Milana Radoičića, biznismena i sada već odlazećeg potpredsjednika Srpske liste, Goran Petronijević, kazao je danas na konferenciji za medije da je Radoičić prihvatio odgovornost za organizovanje oružanog sukoba kod Banjske.

Advokat je to pročitao iz saopštenja Milana Radoičića.

"Ja, Milan Radojičić, od oca Rajka, rođen u Republici Srbiji, zbog mnogorojnih spekulacija koje su se pojavile, obaveštavam da sam zajedno sa sunarodnicima sa severa Kosova i Metohije dana 24. septembra došao na sever Kosova i Metohije, u selo Banjska. Razlog našeg vraćanja bio je da ohrabrimo srpski narod sa tog područja o pružanju otpora teroru kom je svakodnevno izložen. Obaveštavam sve dežurne progonitelje srpskog naroda, od Kurtija do mnogobrojnih inostranih pomagača, da sam lično obavio sve logističke pripreme za odbranu naroda, a ovaj čin nema veze sa mojim ranijim političkim angažmanom. O ovome nisam obaveštavao nikoga ni vlast Srbije, niti sam od njih imao bilo kakvu pomoć jer smo već tada imali različite stavove po pitanju otpora Kurtijevom teroru“, pročitao je advokat iz saopštenja Milana Radoičića.

Advokat je pročitao dio Radoičićeve izjave u kojoj je on sam rekao da posnosi neopozivu ostavku na mjesto potpredsjednika Srpske liste.

Petronijević nije želio komentariše snimak koji je ranije objavio kosovski ministar policije, u kojem se navodno vidi da je Radoičić bio prisutan u Banjskoj.

Petronijević je negirao da je Radoičić ranjen i da se nalazi na liječenju u Vojno medicinskoj akademiji.

On je dodao da je njegovo mišljenje da Radoičić nema razloga da daje izjave nadležnim organima Republike Srbije, niti da ima njegove odgovornosti u tome, jer je Kosovo i Metohija po Rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244 sastavni dio Srbije , a na sjeveru Kosova su se nalazile specijalne jedinice kosovske policije, za koje je rekao da po Briselskom sporazumu nisu mogle da borave tamo. "Ako je ko nelegalno bio naoružan na severu KiM onda su to bile jedinice Kurtijeve policije i po nekakvim saznanjima i još nekakve jedince koje se mogu smatrati paravojnim formacijama", rekao je on.

On je dodao da je kosovski policajac stradao od eksplozije, a ne od metka srpske strane, i to od eksplozije za koju tvrdi da nije bila namijenjena ni njemu ni bilo kome drugom. On je rekao da se ne može opravdati uzimanje oružja u ruke od strane Srba, ali da je to bilo iznuđeno jer KFOR nije ispunio svoju ulogu da da zaštiti srpsko stanovništvo.

"EU nije uspela naterati prištinsku vlast da poštuje Briselske sporazume, a svi znamo šta je sadržina tih sporazuma", rekao je on i ponovio da bez dozvole KFOR-a specijalne kosovske jedinice nemaju pravo da idu na teritoriju sjevernog dijela Kosova.

Petronijević je rekao da postoje politička razmimoilaženja između Radoičića s jedne strane i Srpske liste i rukovodstva Srbije s druge strane, i dodao da je Radoičićeva jedina motivacija bila zaštita nezaštićenog srpskog stanovništva na toj teritoriji.

Radoičićev advokat je takođe dodao da postoje saznanja da dvojica od trojice Srba nisu stradali na regularan način, ali da prištinske vlasti nisu dozvolile ni srpskim stručnjacima ni EULEX-u da budu prisutni na obdukciji njihovih tijela. On ističe da postoje indicije da je jedan streljan nakon predaje, a da je drugi ranjen, a naknadno ovjeren.

"Tragovi se mogu naći s doborom analizom, ali prištinski organi ne dozvoljavaju ni međunarodnim organima da to istraže. To je ozbiljna sumnja da se nešto prikriva", naglasio je on.

Podsjećanja radi, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je u intervjuu za špansku nacionalnu televiziju TV Espanjola da je potpredsjednik Srpske liste Milan Radoičić podnio ostavku na tu funkciju.

Ime Milana Radoičića našlo se u centru zbivanja na Kosovu i Metohiji, kada je minulog vikenda došlo do oružanog sukoba kod sela Banjska. Šta se tačno dogodilo u noći između subote i nedjelje i kako je došlo do pucnjave, do sada još nije u potpunosti jasno, a prisustvo potpredsjednika Srpske liste potvrdio je i Vučić.

Vučić je tada demantovao informacije koje su se pojavile u medijima, da je Radoičić ranjen u ovom sukobu, te dodao da će biti saslušan pred nadležnim organima u Srbiji.