Radojević: Situacija na KiM izuzetno teška

SEVERNA MITROVICA - Bivši gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je danas da je situacija na sjeveru Kosova i Metohije izuzetno teška, posebno od novembra kada su Srbi napustili prištinske institucije, kao i da se niko iz međunarodne zajednice ne pita kada će premijer privremenih institucija Aljbin Kurti da zaustavi represiju nad srpskim narodom.

On je za "TV Pink" rekao da se pritisak Kurtija i njegovih institucija povećava i da je sve jači.

"Upozoravali smo međunarodne predstavnike da je teška situacija i da je pitanje trenutka kada će neki pojedinac uzeti pravdu u svoje ruke da zaštiti svoju porodicu. Srpska lista je uz svoj narod i sve odluke koje budemo donosili donosićemo sa narodom", rekao je Radojević a prenosi "Tanjug".

On je dodao da postavljanje gradonačelnika u četiri opštine na sjeveru KiM pokazuje prave namjere Kurtija.

"Novi gradonačelnik je došao u blindiranim kolima što govori da li pripada Severnoj Mitrovici i narodu. Mi smo uz narod i odlučni smo da branimo naš način života i institucije", rekao je on.

Prema njegovim riječima Srbi žive na sjeveru bez namjere da idu ka Prištini ili Južnoj Mitrovici.

"Mi samo branimo samo naš način života. Naš utimatum (da Kurti prestane sa represijom do 1. juna) je krajnje iznuđeni potez na koji smo prinuđeni. Niko se ne pita kada će Kurti da zaustavi represiju, to niko iz međunarodne zajednice ne pita. Kada će povući specijalne jedinice, poštovati zakone da se vrati zemljište manastiru Visoki Dečani. Pa to je njihov Ustavni sud naložio prije sedam godina. Taj ustav u tom slučaju izgleda ne mora da se poštuje", rekao je Radojević.