Rafali će danju i noću nadlijetati teritoriju Hrvatske, oglasilo se ministarstvo

Piloti višenamjenskih borbenih aviona Rafala provodiće sljedeće sedmice dnevne i noćne letačke aktivnosti nad teritorijom Hrvatske, tokom kojih se može očekivati buka i moguće probijanje zvučnog zida, saopštilo je Ministarstvo obrane (MORH).

Letačke aktivnosti odvijaće se u ponedjeljak i utorak od 17 do 19 sati te od 21 do 23 sata iznad područja Zagreba, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije, Slavonije, Like te Zadarske, Istarske i Primorsko-goranske županije. Također, tokom cijele sedmice planirane su i dnevne letačke aktivnosti od 9 do 15 časova.

Tokom letačkih aktivnosti očekuje se pojačana buka i moguće probijanje zvučnog zida uz pridržavanje bezbjednosnih mjera, kažu u MORH-u, koji moli građane za razumijevanje i strpljenje. Slična dinamika aktivnosti očekuje se i u narednom periodu.

Tokom septembra provodiće se redovne letačke aktivnosti 191. eskadrile lovačkih aviona, tokom kojih se takođe može očekivati pojačana buka i moguće probijanje zvučnog zida širom Hrvatske, prenosi Index hr.

MORH ističe da Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu sa zakonskom regulativom i pravilima koja reguliraju upotrebu vazdušnog prostora u Republici Hrvatskoj.

Dnevne i noćne letačke aktivnosti provode se u cilju obuke pilota 191. eskadrile lovačkih aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koji su građanima Republike Hrvatske poručili da je letenje u noćnim uslovima izuzetno složeno i izazovno te da kvalitetnom pripremom, obukom i svakodnevnim treningom podižu spremnost za letove u bilo koje doba dana i noći.

"Naš glavni cilj je osiguranje zasluženog mira. Kada čujete zvuk naših motora, to vam Vitezovi šalju poruku sigurnosti!" poručili su piloti.

