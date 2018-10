Raković potvrdio da mu je zabranjen ulaz u Crnu Goru

BEOGRAD - Istoričar Aleksandar Raković potvrdio je večeras Srni da mu crnogorske vlasti zabranile ulazak na teritoriju Crne Gore njemu, kao i akademiku Matiji Bećkoviću, istoričaru Čedomiru Antiću i profesoru Pravnog fakulteta iz Kosovske Mitrovice Dejanu Miroviću.

On je istakao da je lista nepoželjnih osoba iz Srbije, kojima se zabranjuje ulaz u Crnu Goru, već stigla u graničnu policiju Crne Gore.

"Zabrana ulaska uvedena je da bi nam se onemogućilo da govorimo na akademijama povodom 100 godina ujedinjenja Srbije i Crne Gore, odnosno srpskog ujedinjenja 1918. godine", rekao je Raković.

Prema njegovim riječima, ovaj potez crnogorskih vlasti predstavlja gušenje slobode govora, akademske i naučne misli od vlasti u Podgorici.

Raković je naglasio da se ovome nije začudio, navodeći kako, imajući u vidu "represiju koja se odvija nad Srbima u Crnoj Gori", nije bilo neočekivano da oni koji se bave srpskim pitanjem u cjelini, pa tako i u Crnoj Gori, a žive u Srbiji, dođu takođe pod udar jedne takve segregacionističke vlasti.

"Ima tu i naših propusta kao struke - govorim o istoriografiji, etnologiji, sociologiji, jer se tokom prethodnih decenija naše struke nisu bavile konvertitskim identitetima i zato nisu našle odgovor, kako treba da se odgovori na izazove koje pruža režim u nameri da zaštiti svoj novi identitet a uguši stari, srpski identitet Crne Gore", rekao je Raković.

On je napomenuo da je isti propust napravljen i u psihijatriji i psihologiji, objasnivši da pripadnici aktuelne crnogorske vlasti "da bi opravdali to što su sami otišli u drugu krajnosti i odrekli se vlastitog srpskog identiteta, sa podsvesnom grižom savesti idu na to da do kraja uguše srpski identitet naroda Crne Gore".

Raković je ocijenio da krivice za takav odnos prema srpskim naučnicima i akademicima ima i u političkoj korektnosti Srba.

Izrazivši bojazan da bi srpski narod Crne Gore mogao da prođe kao srpski narod u Hrvatskoj, Raković je rekao da bi Srbija zajedno sa Republikom Srpskom i Srbima u Crnoj Gori trebalo da radi na definisanju srpskog nacionalnog interesa u Crnoj Gori.

Raković je istakao da ga ne interesuje koliko će trajati zabrana i najavio da će svoju iduću knjigu promovisati u Crnoj Gori preko skajpa, a tako će učestvovati i na skupovima.

"Pošto su rešili da zabrane naučnu, stručnu, akademsku i kulturnu misao, mi ćemo im omogućiti da u tome ne uspeju. Pružićemo otpor akademskog tipa - jednostavno ćemo pokazati da smo od njih pametniji i obrazovaniji, jer oni da imaju argumente da se suoče sa našim argumentima, oni ne bi ovo pravili", poručio je da Raković.

Vlast u Podgorici donijela je odluku o zabrani ulaska za više srpskih intelektualaca, objavio je ranije danas portal IN4S.