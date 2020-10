Rama: Bez regionalnog sporazuma nema uklanjanja granice KiM i Albanije

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je danas da "Albanija i Kosovo ne mogu da odluče da uklone granicu jer bi se tome protivili Beograd, Vašington i Brisel, tumačeći to kao Veliku Albaniju”, prenosi TV Kljan Kosova.

Nakon sastanka albanske i kosovske vlade u Tirani, upitan zašto granica još nije uklonjena, Rama je rekao da se tako nešto ne može dogoditi bez regionalnog sporazuma.

"Greška koja se često pravi, neki drugi su je napravili zato što ne žele da razumiju, jer ih ne zanima dublje, ali to im se jednostavno sviđa kao bajka“, rekao je Rama.

Dodao je da su to kategorije ljudi koji ne razumiju jednostavnu vezu između oslobađanja barijera između samoproglašenog Kosova i Albanije i regionalnog Šengena, kao i to da je u sporazum potpisan u Bijeloj kući u jednoj od svojih tačaka uključuje pitanje balkanskog "mini-Šengena".

Istakao je da se svih ovih godina čuje da će se granica ukloniti, da na prelazima neće biti čekanja, ali da se to ne dešava.

"To se ne dešava, a ništa se drugo ne dešava kako treba, jer ako se to ne dogodi u regionalnom kontekstu, to se ne može dogoditi ni u bilateralnom kontekstu", rekao je Rama.

Naglasio je da oni koji to propovijedaju, ili to rade namjerno ili ne razumiju.

"Albanija i Kosovo ne mogu bilateralno da odluče da uklone granicu, jer ne bi se podigao Beograd, već Vašington i Brisel - prva stvar koju će reći je Velika Albanija“, naglasio je Rama.

Postavljajući pitanje - šta je onda put, on je rekao da je "put da iz svog interesa, u svoju korist, a ne u korist drugih, uđemo u ovaj kontekst tamo gdje smo već ušli".

"Danas smo razgovarali o uklanjanju granice. Možete biti sigurni da ne postoji način da neko iz Beograda dođe ili iz Brisela i kaže 'Velika Albanija', jer smo ušli u regionalni proces", rekao je Rama.

Prema njegovim riječima "more pripada Albancima, ne pripada Srbima, luka pripada Albancima, ne pripada Srbima".