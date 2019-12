Rama: Da li mom 'srpskom bratu' Vučiću odgovara da KiM bude za stolom?

TIRANA - Premijer Albanije Edi Rama, odgovorio je onima koji su mu ovih dana uputili uvredljive riječi, ističući da nije ni heroj ni izdajnik, a da će se Kosovo poslije formiranja vlade pridružiti regionalnoj inicijativi.

"Pratio sam vas sa sažaljenjem u insistiranju da me razapnete kao 'izdajnika', 'prodatog', 'smeće', 'psa', pa čak i 'đavola' i šta god vam je palo na pamet. Hvala vam", poručio je Rama na Facebook nalogu i poželio kritičarima srećan Božić i Novu godinu.

"Sada vas pitam, kao 'Vučićev brat', vas 'patriote', koji u ovim prilikama domovinu zamišljate kao nož na vrhu jezika, samo da biste klali i ubjali: Šta vi mislite, da li 'mom srpskom bratu' odgovara da Kosovo bude za stolom ili ne?", napisao je Edi Rama.

On je istovremeno i odgovorio da Vučiću ne odgovara da ta tema uopšte dođe na dnevni red i poručio da ako Kosovo ne bude za stolom, onda ne može da se čuje njihov glas i nikako ne mogu ništa ni da dobiju.

Prema njegovim riječima, ni Sjedinjene Države, ni Evropska unija, koji žele da vide Kosovo zajedno sa svima za stolom, nisu reagovali na psovke upućene na njegov račun.

"Vaše psovke i uvrede, ma kako glasne, ne mogu me učiniti izdajnikom, kao što me pohvale u drugim slučajevima ne čine herojem. Nisam bio heroj kad sam otišao u Beograd i rekao u Palati Srbije da je Kosovo suverena država i da ga Srbija mora priznati, jer je to i za njenu dobrobit, da se oslobodi duhova prošlosti. Tačka", napisao je Rama na Facebooku.

Kako kaže, radi ono za šta, kao Albanac, vjeruje da je ispravno za zemlju i naciju.

Rama je rekao da sve do juče, prije nego što je ovaj proces pokrenut, Albanija i Kosovo nisu imali nikakve šanse da otvore granicu između njih.

"Danas je to realna mogućnost upravo zato što je i 'srpski brat', kako vi nazivate predsjednika Srbije u namjeri da me uvrijedite, prihvatio slobodu kretanja ljudi u regionu kao jedan od velikih ciljeva za stolom. Bezuslovno! To znači da kada otvorimo granice između Albanije i Kosova, ni on niti bilo ko drugi nema više pravo da kaže da postoji rizik od 'velike Albanije"", istakao je Rama.

Na kraju je napisao da kada se formira nova Vlada Kosova, svi će shvatiti ovo što pokušava da objasni.

"I kada Kosovo, prije ili kasnije, sjedne za sto baš kao što je i Albanija, jer nema drugi izbor osim zajedničke budućnosti sa Albanijom, onda ćemo vidjeti ko je bio u pravu - ja ili vi", poručio je Rama.