Rama "velikoj Albaniji": Ne treba prizivati "vuka"

BEČ - Premijer Albanije Edi Rama izjavio je večeras da niko ne želi "veliku Albaniju", ali da kada neko stalno viče "vuk, vuka", može i da ga prizove.

Rama je, na prezentaciji knjige "Nova država - moderni državnik Hašim Tači'''', rekao da je vrijeme da svi shvate da ne postoji nikakav drugi plan Albanaca nego da i Albanija i Kosovo uđu u Evropsku uniju.

"Ne znam ni među najvećim nacionalistima da je neko zagovarao veliku Albaniju. To je korišćeno kao opravdanje za etničko čišćenje", tvrdi albanski premijer.

On je izrazio zadovoljstvo što vidi pozitivan razvoj u odnosu Albanije sa Srbijom.

"Mi imamo dobre odnose sa Srbijom, a Kosovo ne tako dobre, ali to je normalno", ukazao je on.

Rama, takođe, tvdi da je Kosovo postalo bezbjedno mjesto za Srbe.

U svom obraćanju prisutnima u Diplomatskoj akademiji u Beču, on je ukazao da je veliki problem nemogućnost slobodnog putovanja.

"Na Kosovu su vlasti izložene velikim izazovima, jer kako objasniti ljudima da su mogli slobodno da putuju za vrijeme Tita, pa čak i Miloševića, to jest pod diktatorima, a sada ne mogu", ukazao je Rama.

Kada je riječ o EU, od koje traži otvaranje pregovora sa Albanijom, Rama je rekao da ne preti više nego što čini predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker.

"Nikada nisam rekoa da treba integrisati Zapadni Balkan u EU jer u suprotnom može doći do novog rata. Ja mislim da je to malo pretjerano, ali je neophodna evropska perspektiva našem regionu", zaključio je on.

U Diplomatskoj akademiji u Beču je, u organizaciji Austrijskog instituta za evropske i bezbjednosne politike i Instituta dunavskog regiona i centralne Evrope (IDM) predstavljena knjiga britanske novinarke Suzi Džeger o Hašimu Tačiju.

Na prezentaciji su govorili su sam Tači, zatim, Albert Roan, bivši učesnik u pregovorima o statusu Kosova i Metohije i nekadašnji generalni sekretar austrijskog ministarstva za spoljne poslove, Volfgang Petrič, bivši izaslanik EU za Kosovo i Metohiju.

Predstavljanje knjige je najavljeno pompeznim saopštenjem koje se završava tvrdnjom da je knjiga "priča o rijetkom uspjehu zapadne vojne intervencije i prvoj biografiji novog predsjednika Kosova, najmlađe evropske države".

Na ovu najavu mnogi su reagovali podsjećanjem da je agresija NATO na Srbiju (SRJ) 1999. godine izvršena u savezu sa terorističkom OVK, čiji je jedan od lidera bio upravo Hašim Tači.

Protivnici priznanja jednostrane proglašene nezavisnosti Kosova, zbog toga, vide knjigu kao propagandu NATO i savezništva sa terorističkom OVK.