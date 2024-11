Rasistički napadi u Splitu, više povrijeđenih

SPLIT - Na više lokacija u Splitu sinoć su izvedeni rasistički napadi na strane radnike, prenose hrvatski mediji.

Oko 19 sati u Ostravskoj ulici na splitskom Mertojaku sukobilo se više osoba, pri čemu je jedna osoba zadobila ranu od oštrog predmeta i prevezena je u bolnicu radi pružanja medicinske pomoći, saopštila je hrvatska policija, prenosi portal Slobodna Dalmacija.

Kako portal nezvanično saznaje, riječ je o napadu pet osoba na dostavljača, ali još nije poznato da li je riječ o državljaninu Indije ili Nepala.

Nakon što su napadači fizički nasrnuli na dostavljača, on je jednog od njih, braneći se, porezao skalpelom nanijevši mu lakše tjelesne povrede.

Do ovog napada došlo je nakon što je grupa od pet osoba bez ikakvog povoda kamenjem gađala dostavljača, a kada se on zaustavio na motociklu, došli su do njega namjeravajući da ga napadnu, pa je on u samoodbrani navodno upotrijebio skalpel, tvrdi hrvatski portal.

Prema navodima Slobodne Dalmacije, dva napada koji su zatim uslijedili predstavljaju osvetu za povrijeđenog napadača.

Nešto kasnije, u 19.55 časova primljena je dojava o sukobu više osoba u Bračkoj ulici od kojih je jedna osoba zatražila ljekarsku pomoć, a dvije su se udaljile sa mesta događaja, saopštila je splitska policija.

Slobodna Dalmacija navodi da su dvije osobe napale drugog dostavljača, takođe stranog državljanina, koji je zadobio lakše tjelesne povrede.

Nešto kasnije, oko 21.18 sati u Velebitskoj ulici, uslijedio je treći napad, u kojem je grupa od desetak maskiranih osoba oštetila nekoliko dostavnih motocikala parkiranih ispred objekta u kojem borave strani radnici, navodi hrvatski portal.

Kako neslužbeno saznaje portal Slobodna Dalmacija, motocikli koji su oštećeni označeni su obilježijima kompanija koje se bave dostavom hrane.

Počinitelji su bili maskirani, prema izjavama građana koji su prisustvovali incident, prenosi Tanjug.

Hrvatska policija je saopštila da sprovodi kriminalističko istraživanje i preduzima intenzivne mere potrage za počiniteljima.

