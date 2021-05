Raspisana potjernica za Zoranom Mamićem

Policija je raspisala potjernicu za Zoranom Mamićem, bivšim trenerom Dinama, koji je pravosnažno osuđen na četiri godine i osam mjeseci zbog izvlačenja novca iz zagrebačkog fudbalskog kluba.

Mamić je juče trebalo da se javi na izdržavanje kazne nakon što mu je sud odbio izdržavanje kazne u BiH, čime je i službeno postao bjegunac od hrvatskog pravosuđa.

Policija je stoga za njim raspisala potjernicu te ju je objavila na svojim web-stranicama.

U potjernici stoji kako Mamić ima državljanstvo Hrvatske i BiH.

U potjernici se navode i krivična djela za koja je Mamić osuđen: Zloupotreba položaja i ovlaštenja, davanje mita i zloupotreba povjerenja u privrednom poslovanju. Nalog za potjernicu dao je Županijski sud u Zagrebu.

Očekuje se da će se Mamićevi podaci uskoro pojaviti i na evropskom nalogu.

Zoran Mamić je prošlog mjeseca otišao u BiH te zatražio izdržavanje zatvorske kazne u toj zemlji. Ali izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda odbilo mu je taj zahtjev pa se Mamić na izdržavanje kazne morao javiti do ponedjeljka u ponoć. Ali s obzirom na to da to nije uradio, sud je za njim raspisao potjernicu.

