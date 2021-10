Raspisana potjernica za još jednom osobom zbog ubistva porodice Đokić

BEOGRAD - Policija u Srbiji raspisala je potjernicu za još jednom osobom zbog ubistva tročlane porodice Đokić, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin.

Vulin je za TV Pink sinoć rekao da su nađeni neoborivi dokazi da je glavni osumnjičeni G. DŽ. učestvovao u ubistvu porodice Đokić, poput novca na njegovom imanju i nekih predmeta "koji su bez sumnje bili iskorišćeni za ubistvo".

Vulin je dodao da je G. DŽ. ukazao na saučesnike, koji su kasnije privedeni i kojima je određen pritvor do 30 dana.

"Za sada su dva saučesnika, ali smatram da će ih biti još više. Mi smo raspisali internu za još jednim licem. Tako da imamo saznanja da ih je bilo više", rekao je Vulin.

Vulin je istakao da se G. DŽ, nakon hapšenja, branio ćutanjem, ali da je pred sudijom za prethodni postupak iznio odbranu.

On je dodao da je od početka bilo jasno da je ubistvo izvršio neko ko poznaje porodicu Đokić i da je to bila "vrlo pažljivo, gotovo profesionalno pripremljena likvidacija".

Vulin je naveo da je glavni osumnjičeni pripremao alibije i pokušavao da opravda svako svoje kretanje, a pokazivao je potpuno odsustvo empatije.

"Kao da se ništa nije desilo. Samo kada bi se došlo do njega, on bi počeo da plače i gubi živce, ali kada bi ga pitali za članove (njegove) porodice, da li bi neko od njih mogao da izvrši ubistvo, rekao bi da bi mogli. To je čovek spreman na sve", naveo je Vulin.

Viši sud u Nišu je donio odluku o pritvoru do 30 dana za trojicu osumnjičenih, a dan kasnije i za još dvojicu osumnjičenih za ubistvo.

Nestanak porodice Đokić je prijavljen 28. septembra, a njihova spaljena tijela pronašli su pripadnici MUP-a 2. oktobra u ataru sela Moravac, opština Aleksinac.