Raste broj mrtvih u padu kabine sa žičare

RIM – Najmanje 13 ljudi poginulo je u padu kabine sa žičare blizu jezera Maggiore na sjeveru Italije, javljaju talijanski mediji.

U trenutku pada u kabini je bilo barem 15 ljudi, navodi La Repubblica. Dvoje djece je u kritičnom stanju i prebačeno je u bolnicu u Torinu.

Prema pisanju portala "Corriere della Sera", povrijeđena djeca imaju 9 i 5 godina. Petogodišnje dijete zadobilo je teške povrede glave i prelome nogu, dok je devetogodišnje dijete reanimirano i nalazi se na odjelu intenzivne njege.

"Corriere della Sera" piše da je kabina pala na jednoj od najviših mogućih tačaka. Nagađa se da se radilo o visini od stotinak metara.

Zasad nisu poznati identiteti žrtava, ali RAI piše da se među njima nalazilo dvoje njemačkih turista.

"Kabina žičare pala je s relativno visoke tačke i završila na tlu u podnožju velike šume. Kabina je u potpunosti prignječena pa je pad očito bio značajan", rekao je Walter Milan iz Alpine Rescuea, javlja "Corriere Della Sera".

Valter Milan, portparol nacionalne alpske službe spašavanja rekao je za "RaiNews24" da je dvoje teško povrijeđene djece helikopterom hitno prevezeno u pedijatrijsku bolnicu u Torinu.

Nesreća se dogodila nešto prije jedan sat. O uzroku se zasad ništa ne zna. Italijanski mediji špekulišu o kvaru, odnosno problemu s nosivim kablom.

Do nesreće je došlo kada je popustio nosivi kabl, i to u trenutku kad je kabina bila gotovo stigla do vrha. Žičara je zatvorena 2014. godine zbog generalnog remonta i ponovno je otvorena dvije godine kasnije. Radovi su koštali 4 miliona evra, piše "Gazzetta".

"Teška nesreća na žičari Stresa-Mottarone. Spasilački timovi su na terenu. Intervenisala su dva helikoptera hitne pomoći", tvitala je lokalna spasilačka služba, no još niko nije objavio pojedinosti o teškoj nesreći.

Na mjesto nesreće brzo su stigle alpske službe za spašavanje i jedan helikopter. Trebalo im je neko vrijeme da pronađu mjesto gdje je kabina pala. Posao im je dodatno otežala činjenica da je to područje nepristupačno.

Na putu do mjesta nesreće prevrnulo se i jedno vatrogasno vozilo, ali niko od vatrogasaca nije povrijeđen. Svi prilazi tom mjestu su zatvoreni.

Na zvaničnim stranicama žičare piše da je obično potrebno oko dvadeset minuta za uspon na 1491 metar visok vrh Mottarone. Nesreća se, kako pišu talijanski mediji, dogodila otprilike 300 metara prije kraja uspona.

Žičara Stresa-Mottarone tek je nedavno ponovno otvorena za domaće stanovnike i turiste nakon postupnog ukidanja lockdowna.

Vrh Mottarone vrlo je popularan i omiljen među turistima zbog prekrasnog panoramskog pogleda na jezero Maggiore i na njegove živopisne otoke te zbog pogleda na Alpe.

Žičara je prvi put otvorena u avgustu 1970. nakon trogodišnjih radova na zamjeni zupčaste željeznice. Vožnja do vrha traje 20 minuta.

Dvostruki kablovski sistem podijeljen je u dva dijela. Prvi se nalazi na nešto više od dva kilometra između Stresa i sela Alpina, a drugi tri kilometra između Alpina i Mottaronea.

Sastoji se od dviju kabina koje voze alternativnim smjerovima, a svaka kabina može primiti do 40 putnika.

A mountaintop cable car plunged to the ground in northern #Italy on Sunday, killing at least nine people and sending two children to the hospital. https://t.co/jynfOiEXa1 #Mottarone pic.twitter.com/P0JMi1gObv