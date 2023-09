Rat zbog kanti za smeće dobiće sudski epilog

​BARANJA - Početkom aprila ove godine Opština Bilje raskinula je ugovor o obavljanju javne usluge prikupljanja mješovitog otpada s Baranjskom čistoćom te na temelju potpisanog sporazuma s Gradom Osijekom i opštinama Bizovac i Petrijevci taj posao prepustila osječkom Unikomu.

Kako su tada objašnjavali u Opštini Bilje, nekoliko je razloga zbog kojih je došlo do raskida ugovora, poput lošeg upravljanja Reciklažnim dvorištem, prekomjerne naplate određenih usluga… što bi u konačnici rezultiralo velikom štetom za Opštinu. I tako su, s 1. aprilom, kamioni Baranjske čistoće nakon 17 godina prestali dolaziti na područje ove opštine, a zamijenili su ih oni Unikomovi. Međutim, priči ovdje nije kraj. "Repovi" se još vuku i niko ne zna do kada će. Na adrese Biljana, naime, počeli su stizati dopisi iz Baranjske čistoće u kojima im se nalaže da vrate spremnike (kante za otpad), uz opomene pred tužbu. Dio korisnika, njih dvjestotinjak, pozivu se odazvao, a ostali nisu.

"Opština Bilje donijela je odluku da će naš posao nastaviti drugi koncesionar. S tim nemamo ništa i to je stvar jedinice lokalne samouprave. Ali stvar je u tome da su se dogodili raskidi ugovora na dva nivoa. Jedna je između nas i Opštine, a druga između nas i korisnika s područja Opštine Bilje, njih približno 1800", kaže Damir Paulić, direktor Baranjske čistoće, dodajući kako su o novonastaloj situaciji izvijestili sve korisnike. Nastavlja kako se ugovor, sastavljen skladno zakonu i opštinskoj odluci, može raskinuti tek nakon podmirenja svih obaveza.

Problem su čipovi

"Nakon prestanka korištenja usluga korisnici su dužni vratiti posude i opremu koju su koristili. Nije toliko stvar u posudama koliko u odašiljačima, odnosno čipovima. To je skupo plaćena instalacija toga sistema. Baranjska čistoća je i njihov vlasnik te zahtijevamo povrat. Posude smo isporučivali kako je ko dolazio po njih, i to besplatno, što je takođe u skladu sa zakonom koji kaže da je pružatelj javne usluge taj koji posudu stavlja na korištenje. Znači, niko od korisnika nije vlasnik posude, već isključivo pružalac usluga. Nema čak ni veze ko je posude nabavljao. Nabava je išla po raznim osnovama, što je samo moment njenog sufinansiranja, a oprema je uvijek u vlasništvu pružalaca usluge. Stoga smo sve ove godine osiguravali njihovu funkcionalnost, mijenjali ih i popravljali. Čak u jednom članku Odluke Opštine Bilje stoji kako Baranjska čistoća sve posude mora čipovati kako bi se znalo ko je njihov vlasnik, dok drugi članak kaže kako korisnik u slučaju oštećenja ili otuđenja posude ugovornu kaznu plaća nama, a ne Opštini. I to su momenti koji govore o pravnom vlasništvu posude" tvrdi Paulić.

Nestručnim pretpostavkama naziva tvrdnje da je posuda u vlasništvu onoga čiji je naziv ili logo na posudi. Dodaje kako Uprava društva mora voditi računa o imovini i postavljati odštetni zahtjev, kako su spremni za razgovor u cilju opšteg dobra te kako će konačnu odluku o eventualnim sudskim tužbama donijeti NO i Skupština društva.

Kaznena prijava

Načelnik Opštine Bilje, Željko Cickaj iznosi drukčije argumente.

"Sve je spremnike nabavila Opština preko Fonda, subvencionirala razliku te ih besplatno podijelila. Skladno zakonskim odredbama, spremnici prelaze u vlasništvo posjednika, što Baranjska čistoća nije, ako su kod njih duže od tri godine. Dakle, spremnici su u vlasništvu korisnika, a to su stanovnici. To je sve dokumentovano i predočeno Baranjskoj čistoći, ali su oni opomene slali vjerovatno stoga da prouzrokuju nemir, u čemu su uspjeli. To ni u kom slučaju nije korektno. Ako su smatrali da su spremnici njihovi, a Opština kaže da nisu, trebali su tužiti Opštinu i stvar riješiti na sudu. Angažovali smo advokate i podnijeli kaznenu prijavu protiv Baranjske čistoće i njenog direktora, tako da će definitivno cijela priča dobiti sudski epilog" poručuje Cickaj, dodajući kako će svi mještani dobiti besplatnu pravnu zaštitu ako im bude bila potrebna u slučaju eventualnih sudskih tužbi Baranjske čistoće, prenosi "Glas Slavonije".