Reakcije na dogovor Beograda i Prištine: "Srbi sa KiM ostaju svoji na svome"

BRISEL, BEOGRAD, PRIŠTINA - Nakon što je saopšteno da je u Briselu postignut sporazum između Beograda i Prištine koji se tiče slobode kretanja i srpskih dokumenata uslijedile su brojne reakcije, a za direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića on je od presudnog značaja za Srbe koji žive na KiM.

"Zahvaljujući snažnim diplomatskim naporima predsednika Aleksandra Vučića, Beograd je uspeo da dobije potrebne garancije EU i time postigne dogovor koji se tiče slobode kretanja i srpskih dokumenata", pojasnio je večeras Petković.

"Njime smo uspeli da obezbedimo mir i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije i sačuvamo srpske lične karte za Srbe u južnoj pokrajini, kako severno, tako i južno od Ibra. Zato mogu da kažem da imamo značajnu i važnu vest", naveo je Petković i dodao da je "Beograd uprkos svim preprekama i ucenama, uspeo da sačuva srpska lična dokumenta za Srbe u pokrajini, pa samim tim sačuva i prisustvo države Srbije na ovom prostoru".

"To znači da će svaki građanin Srbije koji živi na Kosovu i Metohiji moći sa srpskom ličnom kartom slobodno da se kreće. Svaki Srbin južno i severno od Ibra, bez izuzetka, će moći sa svojom srpskom ličnom kartom normalno i bez problema da živi, radi, putuje i prelazi preko administrativnih prelaza", naveo je Petković i ukazao je da je prethodnih sedmica vođena teška diplomatska borba.

"Danas popodne smo obavešteni da je prihvaćen uslov Beograda o kom je jutros govorio predsjednik Vučić i dobijene su garancije EU da će srpski narod na KiM moći da se slobodno kreće sa srpskim ličnim kartama".

Naveo je da ovaj današnji dogovor kojim se prihvataju lična dokumenta iz prije svega obostranog praktičnog razloga slobode kretanja prati tekst disklejmera, koji će biti svuda vidno istaknut, a koji glasi:

"Omogućavanje korišćenja ličnih karata izdatih od strane Prištine (Kosova) se vrši isključivo iz praktičnih razloga radi olakšavanja položaja pojedinaca i omogućavanja slobode kretanja, u skladu sa Sporazumom o slobodi kretanja postignutim u Dijalogu 2011. godine, ne može se tumačiti kao priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, ne prejudicira određivanje konačnog statusa Kosova i ne može se tumačiti kao pristanak Beograda na odstupanje od Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 (1999)".

Petković je istakao da ovim dogovorom Srbi sa Kosova i Metohije ostaju svoji na svome i neće im biti potreban nikakav papir, dokaz ili dodatni dokument da mogu da žive na svojim ognjištima.

"Ovim dogovorom uspeli smo da se izborimo da se našem narodu koji živi na KiM ne izdaju nikakvi papiri sa viznim režimom trajanja od 90 dana, jer Srbi na KiM nikada neće biti stranci na svojoj zemlji", kazao je direktor Kancelarije za KiM.

Petković je predočio da u narednom periodu predstoje značajni izazovi u vezi sa srpskim registarskim oznakama.

"Ali, mogu da potvrdim da 1. septembra Srbi sa Kosova i Metohije neće imati nikakve probleme sa srpskim dokumentima na administrativnim prelazima. Priština je ipak na kraju prihvatila postojanje ličnih dokumenata koje izdaje Republika Srbija za srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji", zaključio je Petković.

Predsednik Srpske liste Goran Rakić pozdravio je večeras dogovor između Beograda i Prištine o izlazno/ulaznim dokumentima i poručio da je ovaj dogovor od "neprocenjivog značaja za Srbe na Kosovu i Methiji". On je dodao da je ovo "samo gašenje požara, ili pokušaj gašenja, ali da je vatra i dalje prisutna i da dolazi iz Prištine".

"Za Srbe koji žive na KiM ovo je dogovor od neprocenjivog značaja, jer naš narod najbolje zna koliko je prošao neprospavanih noći, brige, koliko je strepnji za nama, jer taj 1. septembar je koliko već sutra", poručio je Rakić. On je istakao da nema sumnje da su pred Srbima sa KiM novi izazovi, ali da se neće dozvoliti ni ukidanje KM registarskih tablica države Srbije.

Predstavnici privremenih prištinskih institucija oglasili su se večeras povodom postignutog dogovora Beograda i Prištine o ulazno/izlaznim dokumenata, koji tumače kao primjenu principa reciprociteta.

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti napisao je na Tviteru da "reciprocitet treba da bude duh principijelnih rješenja".

Predsednica privremenih institucija u Prištini Vjosa Osmani napisala je na Fejsbuku da će Priština, kako je navela, "nastaviti svoju posvećenost ka međusobnom priznavanju".

Ona je zahvalila SAD i EU na podršci.

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borel izjavio je večeras da ga raduje što je pronađeno rješenje pod okriljem EU kojim se, kako je naveo, "olakšava putovanje između Kosova i Srbije, što je u interesu svih građana Kosova i Srbije", uz posebnu zahvalnost predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

"Posebno sam zahvalan predsedniku Vučiću koji je pokazao veliku odgovornost. Prethodni dani su bili primjer odlične praktične saradnje između EU i SAD, stoga želim da zahvalim američkim partnerima što su pomogli u dijalogu. Hvala i Miroslavu Lajčaku za odlično obavljen posao", rekao je Borel u video obraćanju na Tviteru.

Zahvalan je, naveo, Vučiću i Aljbinu Kurtiju što su "pokazali pravo liderstvo, a posebno naglašavam i odličnu saradnju EU i SAD".

On, međutim, dodaje da rad na slobodi kretanja nije gotov.

"Neki problemi i dalje ostaju. Očekujem da će obojica lidera nastaviti da pokazuju odlučnost sa ciljem da se riješi problem oko tablica. Rekao sam mnogo puta, ako uzmemo u obzir aktuelan rat u Ukrajini, nisu nam potrebni novi problemi, nove tenzije, već rješenja za Zapadni Balkan, a danas smo došli do jednog rješenja. Bio je danas veoma dobar dan", zaključio je Borel.

