Redari brutalno tukli mladiće pred narodnjačkim klubom

ZAGREB - Ispred zagrebačkog kluba H20 u centru Zagreba, u noći sa subote na nedjelju, redari su brutalno pretukli petoricu mladića, a snimak incidenta je Vesna B., majka trojice mladića, poslala portalu "Index.hr".

"Danas smo išli na policiju, imaju samo naš snimak. Starijem sinu je bio 29. rođendan, s njim su bila dva sina blizanca od 18 godina i još dva prijatelja. Bili su u tom klubu H20, iskreno, ne znam šta su uopšte tamo radili, ali izašli su van za rođendan i završili tamo. Problem je nastao kada su krenuli prema izlazu", ispričala je majka pretučenih mladića.

Dodala je još:

"Moj stariji sin Tin je očito popio malo više i ljuljao se, redari su ga odgurnuli, na šta je bilo nekakvog verbalnog čašćenja. Tin im je nešto opsovao i rekao da ih puste da izađu i tu su počeli prvi udarci. Kad je uspio doći do izlaza, vidio je mladog brata Vida kako u krvi leži ispred kluba. Rekao je da je bio u šoku od tog prizora, da mu se zamračilo, da nije znao je li mu brat živ ili mrtav", priča potresena majka.

Ali umjesto da se situacija smiri i da se pruži pomoć povrijeđenom 18-godišnjaku, redari su, nastavlja majka, krenuli ispred kluba tući i starijeg sina i Vidovog brata blizanca Ariana, kao i dvojicu prijatelja. Taj je dio premlaćivanja i snimljen.

Sve se smirilo tek kad je došla policija, a pretučeni mladići završili su u bolnici s ozbiljnim povrijedama. Očajna se majka, uprkos upozorenjima, odlučila obratiti novinarima.

"Meni su govorili - nemoj ići u javnost s tim, to je mafija, ali morala sam, to su moja djeca. Izašla sam u javnost i zbog drugih roditelja i druge djece. Ja sam plakala cijeli dan, doslovce nisam znala gdje sam. Meni je to bilo strašno gledati, da to nije dokaz, iste sekunde bih obrisala snimak."

Nastavila je:

"Ja nisam bogatun, namučila sam se da ih podignem i školujem. To su dobra djeca, odlikaši, ta dvojica mladih se ni ne znaju tući. Da mi neko dođe i mlati djecu, gdje smo mi to došli kao društvo i kao grad Zagreb", rekla je za "Index" majka Vesna B.

"Vezano za Vaš upit obavještavamo Vas kako je kriminalističko istraživanje u toku te je policija kao jedno od tijela nadležnih za provođenje izviđanja dužna voditi brigu o njihovoj tajnosti, a što je propisano odredbama člana 206. f st. 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku te smo iz tog razloga, u slučajevima kada u odnosu na određene događaje provodimo izviđanja, navedenu činjenicu dužni čuvati kao tajnu. Ujedno, ističemo kako ćemo o svemu utvrđenome izvijestiti nadležno državno tužilaštvo", rekli su o cijelom slučaju iz Policijske uprave zagrebačke.

Upit je poslan klubu H20 i zaštitarskoj kompaniji Bilić-Erić, ali njihov odgovor zasad nije stigao.