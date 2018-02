Regionalni mediji: Hrvatska drži cijeli Balkan u šaci

ZAGREB - Hrvatski mediji, analizirajući preporuke Evropske komisije za Zapadni Balkan navode da Hrvatska sada drži u šaci sve susjede koji žele u EU, i to zbog granica.

Ono što su hrvatski mediji izdvojili kao bitno iz najnovije Strategije EU za Zapadni Balkan je da će pitanje konačnog članstva Srbije i Crne Gore, kao i drugih zapadnobalkanskih pretendenata na članstvo, biti uslovljeno rješenjem bilateralnih graničnih pitanja.

U tom kontekstu citiraju i izjavu predsjednika Evropske komisije Žan-Kloda Junkera da neriješeno pitanje spora Hrvatske i Slovenije mora hitno da bude riješeno.

Hrvatski mediji potom ističu i da je Junker upozorio da se ubuduće neće dopuštati ulazak država s međusobnim otvorenim graničnim pitanjima, da se u neriješenom arbitražnom sporu Ljubljane i Zagreba radi o bilateralnom, ali i evropskom pitanju.

Nova strategija Komisije i upozorenja da neće biti članstva prije rješenja svih otvorenih graničnih pitanja ne odnosi se na Sloveniju jer ta zemlja nema problema s poštovanjem vladavine prava, sudskih odluka i arbitražnih rješenja nego na Hrvatsku, naveo je u razgovoru za portal "Siol" Borut Šuklje, analitičar i konsultant, bivši diplomata i ambasador Slovenije u Srbiji.

On je rekao da očekuje da se sada izvrši pritisak na Hrvatsku koja ima neriješena granična pitanja sa svim susjedima, osim sa Mađarskom, prenosi "Jutarnji list", tim prije što je jedna od tih država Srbija, a EU je zainteresovana da ona postane članica Unije.

Oštar komentar imao je mariborski list "Večer", koji tvrdi da je takva strategija EU pogrešna jer će taj pristup uslovljavanja graničnim sporovima dovesti do toga da će cijeli region postati "talac Hrvatske".

"Jutarnji list" prenosi i da je Evropska komisija, iako je u Strategiji navela proširenje kao prioritet, taj put do članstva ipak načinila sa toliko prepreka da proširenje u dogledno vrijeme uopšte nije realno, a Junker je sve to "začinio" izjavom da proširenja neće biti dok se ne riješe svi granični sporovi, a to će posebno uticati na Srbiju.

"Tako da cijeli Balkan može postati talac službenog Zagreba. Hrvatska nema riješeno granično pitanje ni sa jednom susjednom državom osim s Mađarskom. To znači da je u potencijalnom konfliktu sa Srbijom oko granice na Dunavu, s Crnom Gorom zbog granice na moru i Prevlake, te sa BiH u skoro cijeloj dužini granice. Moglo bi se slikovito reći da Hrvatska sada cijeli Balkan drži za j***“, navodi slikovito mariborska "Večer".