Rezolucija o Srebrenici uzburkala region i dovela u pitanje crnogorsku vladu

PODGORICA, BANJALUKA - Odluka crnogorskog parlamenta da usvoji rezoluciju u kojoj stoji da se osuđuje genocid u Srebrenici uzburkala je duhove u regionu, ali i izazvala burne reakcije među srpskim političkim predstavnicima u Crnoj Gori, Srbiji i BiH.

U sve tri zemlje politički predstavnici srpskog naroda osudili su predstavljanje zločina nad srebreničkim Bošnjacima kao genocid, a zbog ovog čina bi uskoro mogla da padne i Vlada koju predvodi Zdravko Krivokapić, kojeg optužuju da je koautor ove rezolucije.

Upravo je Andrija Mandić, jedan od lidera Demokratskog fronta i jedan od političara koji drži ključeve Krivokapićeve vlade, već pozvao na formiranje nove vlade. On, naime, smatra da su Krivokapić, Aleksa Bečić, predsjednik parlamenta i predsjednik Demokratske Crne Gore, i Dritan Abazović, predsjednik Ure, napravili dogovor s Milom Đukanovićem, predsjednikom Crne Gore, te da je zbog toga, kako je istakao za RTS, potrebno resetovati koalicione odnose na 31. avgust prošle godine. Podsjećanja radi, Krivokapićeva vlada ima tijesnu većinu u odnosu na poraženi Đukanovićev DPS, a bez Mandićeve podrške nemoguće je da opstane.

"Glasanje za rezoluciju o Srebrenici, koju nije izglasao ni parlament BiH, ide na štetu srpskog naroda i RS. Poslanici Demokratskog fronta su napustili parlament i sada pored krize Vlade imamo i krizu parlamenta. Pozvali smo koalicione partnere da resetujemo odnose, da napravimo nove dogovore, formiramo novu vladu, ali ako ne budemo to mogli da učinimo onda ćemo uz pomoć prelazne vlade organizovati nove izbore", naglasio je za RTS Mandić.

O ovoj rezoluciji oglasili su se i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, kao i Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Vučić je rekao da Srbija neće donositi ishitrena rješenja, da će proučiti odluku parlamenta Crne Gore, a srpskom narodu u toj zemlji je poručio da drži glavu gore.

"Građani Srbije, narode, glavu gore! Imaćemo još rezolucija i deklaracija u regionu. Sve će biti prepisane britanske rezolucije, Saveta bezbednosti i neke druge rezolucije i svi će da govore kako to nije upereno protiv srpskog naroda, a svima je jasno protiv koga su donete. Ali, mi ćemo nastaviti da razgovaramo sa svima, radimo zajedno sa svima, pokazujemo narodima u okruženju da sa njima želimo da podelimo najbližu saradnju, a Srbiju u njenom usponu i njenom rastu niko neće moći da zaustavi", naglasio je Vučić i istakao da treba graditi mir i stabilnost u regionu.

Dodik je za RTRS ocijenio odluku crnogorskog parlamenta kao neprijateljski čin te da je neprihvatljivo da parlament Crne Gore usvaja ovakvu rezoluciju, koja još nije usvojena ni u BiH. Dodao je da je Skupština Crne Gore na mala vrata uvela i verbalni delikt u državu koja se vijekovima dičila slobodarstvom.

"Ako Parlamentarna skupština BiH nije donijela sličan dokument, onda se postavlja pitanje zašto je to uradila Crna Gora i postavlja se pitanje da li je to akt miješanja u unutrašnje stvari? Ako politika BiH nije mogla da dođe do konsenzusa o tom pitanju, kako je moguće da oni imaju pravo o tome da pričaju? Da li je to pranje njihove savjesti", rekao je Dodik.

O rezoluciji se oglasio i Zdravko Krivokapić, i dalje predsjednik Vlade Crne Gore, koji je Mandića optužio da zajedno s Đukanovićem dogovara rušenje njegove vlade.

"Poštovani građani, morate otvoreno biti upoznati s igrom koja se medijski plasira i koja će se tek medijski aktuelizovati u narednim danima, ali budite sigurni da su svi iz Vlade i parlamentarne većine koje DF danas optužuje za izdaju spremni da vašu i našu pobjedu na avgustovskim izborima odbrane po cijenu svojih života. Demokratski front je bojkotom Skupštine sada i javno postao dio parlamentarne većine sa DPS-om", naglasio je Krivokapić.

Očekivano, rezolucija o Srebrenici je u Sarajevu dočekana s odobravanjem, a Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjedništva BiH, ocijenio ju je kao civilizacijski iskorak koji, kako je naglasio, predstavlja doprinos obnovi povjerenja i jačanju mira i stabilnosti u regionu.

"Prihvatanje činjenica utvrđenih u presudama Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala je jedini ispravan put u sagledavanju prošlosti, a suočavanje sa istinom i prihvatanje pravde jeste nužan uslov izgradnje trajnog mira i zdravih odnosa", istakao je on.

S njim se slaže i Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva BiH, koji je poručio da bi crnogorski primjer trebalo da slijede BiH i Srbija.

"Smatram to civilizacijskim činom posebno zbog činjenice da se time zabranjuje negiranje genocida", poručio je Komšić.

Rezolucija je usvojena sa 55 glasova "za", protiv je bilo 19 poslanika, a uzdržanih sedam, a osim toga Skupština Crne Gore smijenila je i ministra pravde Vladimira Leposavića.