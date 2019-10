Riječka odbornica iz HDZ izvinjava se zbog izjava o Srbima

RIJEKA - Ivona Milinović, gradska odbornica iz redova HDZ-a u Rijeci, izvinila se zbog izjava o Srbima tokom gostovanja u podcastu "Projekt Velebit" desničara Marka Jurića i osudila, kako je rekla, šovinističko ponašanje navijačke grupe "Torcida".

Ona je na Facebooku navela da su njene izjave bile izrečene upravo u kontekstu osude šovinističkog ponašanja dijela riječke navijačke grupe "Torcida".

"I ja sam samo čovjek i izvinjavam se zbog pogrešnog izražavanja. Niti to mislim, niti mi je bila namjera da to kažem, ali to što sam izrekla je bilo pogrešno. Htjela sam da poručim upravo suprotno - da je dosta brojanja krvnih zrnaca jer to šteti svim hrvatskim građanima", napisala je Milinovićeva. Ona je istakla da ne želi da se izvini "Torcidi", jer joj je, kako kaže, zasmetao šovinistički istup navijača na utakmici Rijeka - Hajduk.

"'Torcidi' se neću izviniti zato što zaista jesam burno reagovala na šovinistički istup u Rijeci kada su na utakmici Rijeka - Hajduk, momci skandirali 'Šugava Rijeko, puna si Srba, ne brini Rijeko, ima još vrba'. I stojim iza toga da je to strašna politika 'Torcide' i da su u mojoj Rijeci uznemiravali sve normalne navijače Rijeke, nezavisno od nacionalnosti", navela je Milinovićeva.

Istakla je da neće da se izvini "Torcidi" ni zato što je osudila nošenje majica s natpisom "Ubij Srbina" na "Poljudu", niti zbog toga što je osudila incident u Uzdolju.

Dodala je da se kaje zato što se nespretno izrazila, ali se osvrnula i na Milorada Pupovca i "brojanje krvnih zrnaca".

"Za mene postoje ljudi, ili smeća. Prebrojavanje krvnih zrnaca u maniru Pupovca i pojedinaca iz 'Torcide' ću uvijek osuditi. Nekad ću se i nespretno izraziti, kao što uistinu i jesam. I kajem se. Jedinu fobiju koju imam jeste fobija od ekstremističke politike. Ako je to zločin, jesam, kriva sam", napisala je Milinovićeva.

Ona je rekla da joj pojedinci iz Torcide šalju poruke "Srpkinjo", a da, kako je navela, ekstremisti sa druge strane kažu da je ustaša.

"I to ću izdržati ako će to da doprinese marginalizaciji svih ekstremnih dijelova hrvatskog društva, ma sa koje strane spektra dolazili", zaključila je Milinovićeva.

HDZ se ogradio od njene izjave, a o njenoj sudbini u stranci tek će odlučiti, podsjeća Index.hr.