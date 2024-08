Riječki i splitski huligani se tukli nasred auto-puta (FOTO/VIDEO)

​RIJEKA - Nemile scene viđene su u Hrvatskoj na auto-putu A6 u blizini Rijeke, javljaju mediji u ovoj zemlji, gdje su se potukli navijači Hajduka i Rijeke, koji su se očigledno sreli na putu ka gostovanjima na koja idu njihovi klubovi ove nedjelje.

Do incidenta je došlo kod naplatne rampe oko 15.30 sati, a u tuči je učestvovalo više lica, objavila je policija.

Takođe, brzo su se na društvenim mrežama, pojavili i snimci i fotografije incidenta, gdje se vide maskirani huligani koji se tuku.

Armada i Torcida su inače veliki rivali i mržnja između njih je vjerovatno odmah na drugom mjestu poslije rivalstva Dinama i Hajduka.

Na stranicama na društvenim mrežama posvećenim navijačima vide se i krvave majice koje su bile "trofeji" u tuči.

Takođe, vidi se i jedan maskirani huligan, očigledno pripadnik Torcide, koji sa fantomkom na glavi preskače bankinu na auto-putu.

Pogledajte i neke od snimaka i fotografija sa ovog nemilog događaja, prenosi "Telegraf":

25.08.2024Armada Rijeka vs Torcida Split, fight on highway, check more here: https://t.co/WmO7KPBCxt pic.twitter.com/CkDZPkCGDk — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 25, 2024

25.08.2024Armada Rijeka vs Torcida Split, fight on highway, check more here: https://t.co/WmO7KPBCxt pic.twitter.com/jGD7MjJ3Ax — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 25, 2024

25.08.2024Armada Rijeka vs Torcida Split, fight on highway, check more here: https://t.co/WmO7KPB4HV pic.twitter.com/JjI7MoiKOY — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 25, 2024

