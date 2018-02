Rimac: Njemački auto-gigant stiže u Srbiju, HR ni u igri

Hrvatski inovator i osnivač kompanije "Rimac automobili" Mate Rimac objavio je da jedna velika njemačka automobilska kompanija dolazi u Srbiju.

Kako je naveo, kompanija će proizvoditi komponente za električne automobile.

Rimac je, na svom nalogu na Fejsbuku, napisao da je bio na skupu Uprave jedne velike njemačke automobilske kompanije koja ima prihode gotovo na nivou bruto domaćeg proizvoda Hrvatske, ali nije precizirao o kojoj kompaniji je reč.

Ta njemačka firma je, kako je naveo, tražila lokaciju u istočnoj Evropi za gradnju fabrike za električne pogonske sisteme, za šta se nadmetalo 15 država.

U finalu su, kako navodi, ostale Srbija i Makedonija, da bi ta kompanija na kraju odabrala Srbiju, gde će se prozvoditi na stotine hiljada pogonskih sistema za električne automobile.

"Zbog proaktivnosti srpske vlade, dogovorili su još jedan veliki projekat", napisao je on, dodajući da nije na njemu da objavi o čemu je riječ.

"Žao mi je što nisam znao ranije, jer bih pogurao da se Hrvatska uzme u obzir. No, možda je i bolje ovako, verovatno bi bio totalni 'waste of time' jer ne bi bio prvi put da sam to radio", zaključio je Rimac.

(B92)