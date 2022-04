Ristić: Pjerfranćeska Sake da se izvini zbog neprimjerene objave u Jasenovcu

BEOGRAD - Direktor Muzeja žrtava genocida u Beogradu Dejan Ristić zatražio je od italijanskog ambasadora u Zagrebu Pjerfranćeska Sake javno izvinjenje i uklanjanje neprimjerene objave u kojoj se u kontekstu memorijalizacije jasenovičkih žrtava izražava solidarnost sa hrvatskim narodom.

Ristić je italijanskom diplomati u Hrvatskoj uputio protestno pismo zbog njegove objave na Twitteru, gdje je, između ostalog, objavljena fotografija na kojoj se vidi Sako kako polaže cveće na spomenik jasenovačkim žrtvama, uz koju piše "Solidarnost sa hrvatskim narodom".

Ristić tim povodom protestuje i ističe da očekuje reakciju Ambasade koja bi, kako navodi, "podrazumijevala i uklanjanje te objave, kao i javno izvinjenje preživjelim žrtvama genocida počinjenog nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH kao i njihovim potomcima".

"Ovom prilikom podsećam na to da su pripadnici hrvatskog naroda bili žrtve represivnog državnog, vojnog i policijskog aparata NDH isključivo u onoj meri u kojoj su ih vlasti te iste NDH percipirale kao svoje protivnike", naveo je Ristić.

On ističe da su pripadnici srpskog, jevrejskog i romskog naroda bili u NDH jasno označeni kao oni koje treba u potpunosti fizički, identitetski i vjerski istrijebiti.

"Stoga ostaje nejasno to na koji se tačno segment hrvatskog naroda odnose izrazi Vaše solidarnosti u kontekstu kulture sećanja na jesenovačke žrtve", konstatuje Ristić.

Istakao je i da je sadržaj objave ambasadora Italije u Zagrebu izazvao veliko uznemirenje građana Srbije, a posebno preživjelih, odnosno potomaka žrtava genocida počinjenog nad stotinama hiljada Srba, kao i desetinama hiljada Jevreja i Roma na području NDH.

Ristić ukazuje da je poznato da je sistem koncentracionih i logora smrti NDH u Jasenovcu, čiji je lokalitet italijanski diplomata posjetio u okviru komemoracije nedužnim srpskim, jevrejskim, romskim i drugim žrtvama, po pokazanoj bestijalnosti hrvatskih ustaša bio najmonstruoznije gubilište u čitavoj Evropi tokom Drugog svjetskog rata.

"Stoga sadržaj objave, osim toga što uključuje uvredu retkim preživelima jasenovačkog gubilišta i stotinama hiljada njihovih potomaka širom prostora nekadašnje Jugoslavije, istovremeno predstavlja grubu i javnu distorziju genocida počinjenog nad Srbima, Holokausta i Samudarpiena koju ovaj Muzej odlučno odbacuje i osuđuje", naveo je Ristić u saopštenju dostavljenom medijima, prenosi Politika.

The Embassy commemorates the victims of #Jasenovac concentration camp, mostly Serbs, Jews and Roma people, joins condemnation of the Ustasha regime and expresses solidarity with the Croatian people who chose the principles of legality, freedom and human rights embodied in the EU