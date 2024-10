Roditelji bebe povrijeđene u vrtiću najavljuju tužbe: "Još ne znamo istinu"

SLAVONSKI BROD - Slavonskobrodski gradonačelnik Mirko Duspara primio je danas u gradskoj Upravi bračni par Mihajlović čija je 15-mjesečna beba povrijeđena 10. oktobra u gradskom Dječjem vrtiću Tintilinić u jasličkoj grupi, a da niko povredu nije prijavio, pozvao hitnu medicinsku pomoć ili o događaju obavijestio roditelje.

Beba je s ozbiljnim podlivima i vidljivim površinskim povredama glave jednostavno predana majci bez pojašnjenja o tomu što se dogodilo, a ona ju je odmah odvela na pregled u bolnicu. Nakon toga majka Zrinka javno je objavila post na društvenoj mreži o čitavom događaju.

Majka je sada za Plusportal otkrila o čemu su razgovarali s gradonačelnikom Dusparom.

“Od gradonačelnika smo tražili premještaj u drugi vrtić. Strah me vratiti je u stari jer sam izgubila povjerenje u tete koje ni danas ne znaju što se dogodilo. Gradonačelnik nam je izašao u susret. Rekao je da će nam biti ponuđene opcije, možda čak i neki od novih vrtića na Koloniji. Do drugog mjeseca se moram vratiti na posao i dotad ćemo se valjda oporaviti od svega. Dijete također ima traumu jer, kad smo išli svi zajedno po starije dijete u isti vrtić, histerično je plakala. Sve je još svježe i normalno je da joj treba vrijeme za oporavak. Starije dijete u tom je vrtiću već četiri godine. Nikad nismo imali problema. Tete su prekrasne, o svemu nas na vrijeme obavijeste. Tako da nemam dovoljno pohvala za te odgojiteljice”, kazala je Zrinka Krištof Mihajlović.

Najgora je, poručila je majka, neizvjesnost i život u neznanju o tomu što se dogodilo djetetu.

“Stalno ti se vrti po glavi što se dogodilo. Nitko ne daje konkretne odgovore. Nadam se da će istraga ipak nešto konkretnije pokazati. Pretrpljeni šok je velik, iza nas su neprospavane noći i noćne more. I dalje ne znamo što se dogodilo, a zastrašujuće je da je dijete s takvim ozljedama stavljeno na spavanje. Je li pala u nesvijest ili joj se zamračilo? Svakakve se misli vrte po glavi”, dodala je majka, ne želeći otkriti protiv koga će konkretno podići tužbu.

Gradonačelnik Duspara istakao je više puta da je kao otac i djed zgrožen onime što se dogodio, a da kao gradonačelnik mora istaći kako je riječ o odgovornom poslu koji se mora besprijekorno obavljati te da će, pokaže li istraga da je došlo do zataškavanja, vaspitačice dobiti otkaz.

“Nisam mogao ranije primiti roditelje jer je istraga bila u tijeku i svi su još davali svoje iskaze. Ni danas nemamo sve odgovore, ali barem možemo udovoljiti zahtjevima roditelja vezanim za premještaj. Najgore u ovom slučaju je to što se nije na vrijeme reagiralo, što nisu odmah pozvani i ravnateljica i roditelji. Najgore je ovako nešto zataškavati jer to se ne smije i ne može kasnije sakriti. Najbitnije je da je vrtić po saznanju o čitavom događaju, postupio prema protokolu, a vidjet ćemo što će reći policija nakon svojih izvida. Razumljivo je da roditelji nemaju povjerenja u jasličku skupinu. Uskoro ćemo otvoriti četiri nova ili dograđena vrtića gdje će sigurno biti mjesta za malenu. Starija curica ostaje u tom vrtiću i roditelji su zadovoljni. Pokaže li istraga da je uistinu bila riječ o zataškavanju ili nečemu sličnom, sankcije za odgojiteljice će sigurno biti veće od upozorenja zbog teške povrede radnih obveza. Nemam informaciju je li i ranije bilo propusta kod istih odgojiteljica. Ako jest, onda, nažalost, možda netko treba biti primjer kako se ne treba ponašati. To je odgovoran, ali i težak posao. Svi smo svjesni da su ozljede kod djece moguće, ali onda treba pravovremeno reagirati i odmah obavijestiti sve koje ste dužni obavijestiti”, kazao je gradonačelnik Duspara.

Komentatori PlusPortala juče su u velikoj mjeri zahtijevali postavljanje kamera unutar slavonskobrodskih vrtića.

“Najmanji je problem postaviti videonadzor ako je to dopušteno zakonom, s obzirom na to da su djeca u pitanju. Snimke se mogu zloupotrijebiti. Puno je predradnji koje je potrebno ispuniti. Ja nemam ništa protiv toga, ako je to dozvoljeno”, poručio je gradonačelnik.

