Rudan: Prijović uradila više na pomirenju Srba i Hrvata nego smeće koje se slika u odijelima

Poznata hrvatska književnica, novinarka i blogerka Vedrana Rudan je komentarisala popularnost Aleksandre Prijović.

Gostujući na srpskoj televiziji Nova TV, Rudan je hvalila mlade ljude na Balkanu koji "nisu opterećeni prošlošću".

"Profesori koji predaju u školi toliko su dosadni, pa iako ih huškaju u nekom smjeru, oni to ne čuju jer su na telefonima. Mogu klepetati što im je volja, do njih to ne dopire. I ta Aleksandra, ona je u Hrvatskoj sigurno veća zvijezda nego naš premijer. Za nju znaju svi, a kako se zove premijer Hrvatske moja unuka sigurno ne zna niti je briga. Ja sam pitala svoju unuku da li zna ko je Aleksandra Prijović, a ona kaže 'nona, kako me to možeš pitati' i onda krene pjevati njene pjesme, koje ja naravno ne znam", rekla je Rudan.

Posljednji dio njene izjave bio je posebno interesantan, gdje je govorila kako je srpska pjevačica uradila mnogo više za odnose između Hrvata i Srba nego političari, koje je nazvala malo drugačije.

"To su neka druga djeca i druge generacije. Oni odlučuju šta će voljeti, šta će im se sviđati, a to što nekakav Huljić lupeta – oni ni ne znaju ko je Huljić. Njima je Aleksandra carica i tu staje sve. I neka je. Više je Aleksandra napravila za mir između Srba i Hrvata nego sve smeće koje se slika u odijelima i jedan trenutak je u ratu, a drugi u miru", rekla je Vedrana Rudan.

Vedrana Rudan o Aleksandri Prijovic. Posljednja recenica joj je pogotov tocna #caosvima pic.twitter.com/wzkyOFYLd5 — Grob sa Naocarama (@grobsanaocarama) October 28, 2023

Aleksandra Prijović je u Sarajevu održala dva koncerta, a treći se očekuje večeras.

