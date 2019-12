Rudan pitala Vučića kako se finansiraju putevi u Srbiji

BEOGRAD - Hrvatska spisateljica Vedrana Rudan rekla je večeras da su Hrvati u gradnju autoputeva ušli "grlom u jagode", dajući ih u koncesiju, te pitala predsjednika Srbije Aleksandra Vučića iz kojih sredstava se finansiraju putevi u Srbiji.

Vučih je odgovrio da se u Srbiji nešto fiansira iz kredita, koji se svi plate i vrate, a Moravski koridor iz budžeta - prvih 150 miliona evra.

On je rekao i da mu je drago što je Rudan to pitala, navodeći i da se Slovenija s razlogom pohvalila kada je iz budžeta finansirala gradnju autoputa od Zagreba do Ljubljane.

Rudan je primjetila da je u Hrvatskoj katastrofa i da su "zaduženi do grla" zbog tih puteva, te da su zato i putarine previsoke - 20 evra, na primjer, na dionici od Rijeke do Zagreba u jednom smjeru, dok je u Austriji putarina 15 evra za mesec dana.

Ona kaže i da je promet na pojedinim putevima upola manji od onog koji bi trebalo da bude da bi se isplatili.

"Od Zagreba do Splita, je 7.000 auta dnevno, a treba 15.000 da bi se isplatilo. Tako da mi imamo puteve, a putevi imaju nas", kaže Rudan.

Vučić je rekao da u Srbiji nema koncesija ni na jednom putu, i da on nije pristalica koncesija, jer je to skuplje od ugovora o kreditu i otplaćuje se decenijama.

"Pogotovu ako je slab saobraćaj, kao što je u Lici, Baniji, Kordunu, ne isplati se. Ljudi gube novac, a koncesionar visokom cenom to naplaćuje, " kaže Vučić.

On dodaje da Srbija ima pristojne cijene, kao i da nam izgradnja puteva donosi investitore, jer fabrike neće da grade po Srbiji gdje nema puteva.

"Svi bi se nakrcali oko Beograda, a ovo je bio način da fabrike pomerimo van Beograda", kaže on.

Ocijenio je da Hrvatska ima dobre puteve, napominjući i da je Srbija renovirala 20-tak kilometara u blizini Hrvatske granice.