Rusija: Vlast želi da istjera SPC iz Crne Gore

MOSKVA - Ministarstvo inostranih poslova Rusije izrazilo je ozbiljnu zabrinutost zbog usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori.

"Izaziva ozbiljnu zabrinutost situacija koja je nastala zbog usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti u Parlamentu Crne Gore. O atmosferi u kojoj se to desilo govori činjenica da je u sali gdje se održavala sjednica došlo do nereda i da je uhapšeno 17 poslanika opozicionog Demokratskog fronta, dok je u nizu gradova došlo do masovnog protesta, uzimajući religiozne i javne poslanike", navodi se u komentaru Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Novi zakon omogućava crnogorskim vlastima oduzimanje više od 650 religioznih objekata Srpske pravoslavne crkve, sa perspektivom njihove predaje raskolničkoj nepriznatoj "crnogorskoj pravoslavnoj crkvi".

"Radi se o jačanju administrativnog pritiska na Srpsku pravoslavnu crkvu, kako bi se u potpunosti istisnula iz Crne Gore", smatraju u ruskom MIP-u.

U Ministarstvu se nadaju da će se poštovati zakonska prava kanonske pravoslavne crkve.

"Zanemarivanje njihovog mišljenja, posezanje na istorijsku stvarnost, pokušaji uzurpiranja imovine, vještačko stvaranje uslova za razdvajanje vjernika, praćeno je velikim problemima. Jedinstvo i solidarnost pravoslavnog svijeta i očuvanje njegovih vjekovnih temelja ključ su za obezbjeđivanje normalnog razvoja društva", rečeno je u Ministarstvu.

(Sputnjik)