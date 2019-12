Ruski helikopteri Mi-35 nova snaga Vojske Srbije

BEOGRAD - Novi helikopteri Vojske Srbije, među kojima su i ruski Mi-35 koji su nedavno dopremljeni u zemlju, predstavljeni su danas javnosti na aerodromu u Batajnici, u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića.

Ruski Mi-35 helikopteri važe za jedne od najboljih na svijetu.

Vučića su sa karakteristikama četiri nova helikoptera Mi-35 upoznali načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović i predstavnici Ministarstva odbrane i vojske.

Prezentaciji helikoptera Mi-35, H-145M i Mi-17 na aerodromu "Pukovnik Milenko Pavlović" prisustvovali su i ministar odbrane Aleksandar Vulin, generalni sekretar predsjednika Nikola Selaković.

Četiri nova helikoptera Mi-35M, koje je Srbija kupila od Rusije, stigla su na aerodrom "Pukovnik Milenko Pavlović" u Batajnici prije predviđenog roka, kako je objavio Sputnjik 2. decembra.

Rusija ih je isporučila dva dana prije sastanka Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina u Sočiju, iako je ranije bilo najavljeno da će novi helikopteri stići tek u prvom kvartalu 2020.

U pitanju je tip helikoptera koji do sada nije bio u jedinicama Vojske Srbije, a helikoptere je isporučila ruska kompanija "Rostvertol" iz Rostova na Donu.

Helikopter Mi-35M je nastao na bazi ruskog borbenog helikoptera Mi-24VM "krokodil" i predstavnik je sovjetske koncepcije jurišnog borbenog helikoptera.

To je oklopljeni i snažno naoružan helikopter, koji se više oslanja na veliku brzinu, nego na svoje manevarske sposobnosti.

Visoke borbene karakteristike ogledaju se i u maksimalnoj brzini od 310 kilometara na čas i operativnoj visini od 5.400 metara, kao i doletu do 460 kilometara, a sa dopunskim rezervoarima goriva to može da bude i do 1.085 kilometara.

Mi-35M posjeduje posljednju generaciju avionike i napadno-navigacijskog sistema, optoelektronski nišanski sistem, kao i sisteme samozaštite koji obezbeđuju borbenu upotrebu helikoptera u povoljnim i srednje složenim meteo-uslovima, danju i noću.

Od naoružanja na helikopteru je u obrtnoj kupoli ugrađen top kalibra 23 milimetra i uvezan je sa sistemom za upravljanje vatrom.

Za Srbiju su u oktobru, kako su prenijeli mediji, stigla još tri nova ruska helikoptera Mi-17-V5 za RV i PVO Vojske Srbije, tako da je našoj zemlji isporučeno ukupno pet tih vojno-transportnih helikoptera.

Od pet helikoptera, dva su bila dopremljena Srbiji 2016. godine za RV i PVO.

Najavljeno je bilo da će nova tri Mi-17V-5, kao i prethodna dva, biti predata 890. mješovitoj helikopterskoj eskadrili "Pegazi" na Batajnici.

Specijalizovani portal Tangosix ranije je objavio da je maksimalna nosivost helikoptera Mi-17 4.500 kilograma.

Helikopter je dugačak 18,6 metara i visok 4,7 metara, a kapacitet mu je 36 putnika ili 24 padobranca ili 12 ranjenika.

Riječ je o višenamjenskim vojno-transportnim helikopterima koji mogu izvršavati široki krug zadataka u uslovima realnih borbenih dejstava.

Kada je reč o erabsovim helikopterima H145 M, u Srbiju je, prema nezvaničnim informacijama objavljenim u medijima, stiglo sedam letjelica.

Srbiji, inače, treba da bude isporučeno devet helikoptera H145M, koji će biti namijenjeni Ratnom vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani Vojske Srbije - pet helikopera i Helikopterskoj jedinici MUP-a Srbije - četiri.

Ostalo je da se još isporuči po jedan helikopter za Vojsku i MUP.

Na vojni aerodrom "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović", prenijeli su mediji 29. novembra, sletjela su još dva helikoptera H145M koji ulaze u sastav RV i PVO Vojske Srbije.

To su bili treći i četvrti od pet letjelica ovog tipa koji su za vojno vazduhoplovstvo naručeni decembra 2016. godine.

Prvi H145M, helikopter sa evidencijskim brojem 14501 namijenjen za borbeno traganje i spasavanje, stigao je u Srbiju 12. juna 2019, a potom je 16. oktobra stigao i helikopter 14502 koji će, takođe, služiti za traganje i spasavanje.

Osim devet H145M helikoptera, Srbija je, takođe, naručila tri H215 helikoptera za Helikoptersku jedinicu MUP-a.