Ruski helikopteri spremni za transport u Srbiju

Novi jurišni helikopteri Mi-35M, koje Srbija nabavlja od Rusije, svježe su ofarbani i dobili su nove oznake u avijacionom zavodu „Rostvertol“ u Rostovu na Donu. Na repu letjelice postavljena je i zastava Srbije, što faktički znači da su helikopteri u završnoj fazi, ekskluzivno saznaje Sputnjik.

Srbija je od Rusije kupila četiri nova helikoptera Mi-35 i tri H-145M, koji će biti dopremljeni u Srbiju do kraja ove ili početkom iduće godine.

Moćna ruska letjelica Mi-35 pokazala je svoju ubojitost u preko 30 ratova, od Avganistana do Sirije, i važi za jedan od najboljih borbenih helikoptera na svijetu. Naoružana je ubojitim oružjem, a zaštićena je oklopom koji čuva pilota i vitalne dijelove letjelice od paljbe sa zemlje, zbog čega je nazvana „letećom tvrđavom“ i „letećim tenkom“. Pored toga, Mi-35 je jedinstven, jer može da služi i kao borbeni, ali i kao transportni helikopter.

Nove boje na nebu

„Bilo je predviđeno da isporuka bude ili krajem 2019. ili početkom 2020. godine, ali mislim da prvi datum danas izgleda vrlo realno. Naši helikopteri proizvode se u fabrici „Rostvertol“ u Rostovu na Donu. Govorimo o jednom od najznačajnijih vazduhoplovnih zavoda u Ruskoj Federaciji, koji je ovog meseca proslavio 80 godina postojanja i koji je nedavno zaključio vrlo krupne ugovore i sa stranim partnerima i sa ruskim Ministarstvom odbrane, koje je naručilo čak 98 helikoptera Mi-28NM. Kompletiranje četiri helikoptera Mi-35M za Vojsku Srbije teče po planu u šta su se mogli uveriti i naši stručnjaci koji su posetili fabriku. Naši helikopteri su već dobili oznake RV i PVO i nose evidencijske brojeve 35101, 35102, 35103 i 35104. Mislim da će biti iznenađenje šema u koju su obojeni, oni neće imati našu sada već standardnu trobojnu kamuflažnu šemu, kakvu imaju helikopteri N-145M i Mi-17V5, već su se naši stručnjaci opredelili za ruski predlog, koji, po proceni stručnjaka, garantuje manju uočljivost helikoptera u vazduhu“, kaže za Sputnjik vojni ekspert i stručnjak za rusku avijaciju Svetozar Jokanović.

Jokanović ističe da je najvažnije da pripreme vazduhoplovstva za prijem tih helikoptera teku po planu.

„Deo letačkog i tehničkog sastava 714. protivoklopne helikopterske eskadrile ’Senke‘ već se nalazi na obuci u Rusiji“, dodaje on.

„Ohrabruju najave da se neće stati sa nabavkama za Vojsku Srbije, jer su posledice višedecenijskog neulaganja u sistem odbrane velike i neće biti lako to nadoknaditi. Mi sada imamo veći problem sa manjkom letačkog i tehničkog kadra, ali očekujem da će nova tehnika privući nove ljude i da će dodatno afirmisati vojni poziv. Što se tiče borbenih helikoptera procena naše vojske je da nam je potrebno osam takvih helikoptera, a optimalan broj bi bio 12 do 14, da bismo kompletirali jednu eskadrilu. Do tada će ’Senke‘ iz Kraljeva paralelno koristiti nove Mi-35M i protivoklopne helikoptere domaće proizvodnje ’Gama‘“, navodi Jokanović.

Šta će od sada moći srpski piloti

Ekspert je precizirao da Srbija dobija potpuno nove Mi-35M, kakve „Rostvertol“ serijski proizvodi od 2005. godine.

„Dakle, ne radi se o repariranim, modernizovanim helikopterima, već o onome što je trenutno aktuelna varijanta“, objašnjava Jokanović.

„Po opremi se naš helikopter bitno ne razlikuje od Mi-35M, kakve je pre dve godine dobio značajno bogatiji Kazahstan. Slične helikoptere kupili su i Irak, Nigerija, Pakistan, Uzbekistan... Naš helikopter se ne razlikuje ni od bazne varijante, kakvu je naručivalo rusko Ministarstvo odbrane, što dovoljno govori i o kvalitetu političkih odnosa dve zemlje. Konkretnije, nabavkom ovih helikoptera ćemo omogućiti našim pilotima da uspešno izvršavaju borbene zadatke u prostim i srednje složenim meteorološkim uslovima, da se prikradu protivniku leteći danju na nekih 10 do 20 metara visine, ili noću na minimalno 50 metara, što je neophodno da bi ostali neprimećeni i da bi postigli faktor iznenađenja i da, pored nevođenog naoružanja, koriste i takozvano pametno naoružanje, koje će omogućiti dejstvo po cilju sa bezbedne distance“, kaže ekspert.

Ruski helikopter Mi-35 oblijeće aviobazu "Hmejmim" u Siriji

Na pitanje može li se poželiti više od toga, Jokanović odgovara da, za sada, treba da budemo zadovoljni dogovorenim.

„Uvek može i više i bolje, ali je budžet, ipak, ograničen, pa se i ovog puta nije ugovaralo po sistemu ’odmah i sve‘. Kupljen je osnovni paket naoružanja, koji će biti dopunjen naoružanjem domaće proizvodnje. To znači da neke dodatne opcije, koje je nudio prodavac, za sada nismo ugovorili, a nadam se da hoćemo u nekoj narednoj fazi. Naime, ovaj helikopter može služiti za borbu protiv drugih helikoptera, bespilotnih letelica i drugih sporijih niskoletećih ciljeva. Takvu ulogu mu predviđaju i stručnjaci iz naše vojske, ali, za sada, naš Mi-35M nije adekvatno naoružan za izvršavanje i tih zadataka“, kaže Jokanović.

Interesovanje srpskih stručnjaka za sistem „Igla-S“

„Mogućnost naoružavanja helikoptera raketama vazduh-vazduh ’Igla-S‘ predviđena je samo kao opcija - ona ne ulazi u osnovni, obavezni paket naoružanja“, dodaje Jokanović.

„Na poligonskim ispitivanjima utvrđeno je da su helikopteri naoružani raketama ’Igla‘ bili i preko osam puta efikasniji u odnosu na helikoptere naoružane starim sistemom ’Strela 2M‘, kakve nose naši helikopteri ’Gama‘. Ohrabruju vesti da su se naši stručnjaci interesovali i za kopnenu varijantu raketa ’Igla-S‘ i nadam se da će se, bez obzira na nedavnu nabavku raketa ’Mistral‘, i ovaj sistem naći u naoružanju RV i PVO. Siguran sam da smo izvukli neke pouke iz istorije, kada smo zbog kašnjenja u nabavkama sličnih sistema bili prinuđeni da ih nabavljamo pod sankcijama, kada je to bilo gotovo nemoguće. Ipak, našla se i tada jedna prijateljska zemlja koja nam je isporučila raketni sistem ’Igla-1‘“, zaključio je Jokanović.

Avijacioni zavod „Rostvertol“ ulazi u sastav holdinga „Helikopteri Rusije“. Osnovan je 1939. godine za proizvodnju vojnih i civilnih letjelica, a kasnije je preuređen i postao je prvi u Rusiji proizvođač serijskih helikoptera. Pored Mi-35M, „Rostvertol“ proizvodi i vojni Mi-26 i civilni Mi-26T, kao i najnoviji jurišni helikopter Mi-28N „Noćni lovac“ i njegove modifikacije.

