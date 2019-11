Ruski špijuni vrbuju srpske oficire?

BEOGRAD - Ruski diplomata i pripadnik vojne obaveštajne službe GRU, za koga se vjeruje da je Georgij Kleban, snimljen je kako daje novac jednom navodno srpskom oficiru, koji je njegova obavještajna veza u Srbiji, objavio je "Blic".

Ne zna se kada je nastao snimak, ali je objavljen 17. novembra na Jutjubu, njegova autentičnost potvrđena je za "Blic", a u međuvremenu je premijerka Ana Brnabić izjavila da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svojstvu vrhovnog komandanta dao nalog srpskoj VBA da istraži slučaj.

Prema saznanjima Blica, inače, na snimku sa ruskim obavještajcem je "visokopozicionirani srpski agent, oficir".

Taj video su prenijeli brojni mediji u Srbiji i regionu, među kojima i portal Radija "Slobodna Evropa", koji je prenio i mišljenje eksperata da je snimak autentičan.

Na snimku se vidi susret dvojice muškaraca u Zemunu, a jednom od njih je na snimku lice zamagljeno, kako bi se sakrio njegov identitet, a za koga se tvrdi da je sprski zvaničnik "agent, oficir".

Thanks to many retweets from people in Serbia, regional media are picking up on this story today. But let's summarize what we know vs what we don't know as of now: