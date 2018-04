SAD gura Kosovo u UN

VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države su pokrenule akciju kako bi obezbijedile stolicu u Ujedinjenim nacijama za Kosovo.

Prijem u najvažniju svjetsku organizaciju, za Vašington predstavlja konačan cilj pregovora između Beograda i Prištine, pišu "Večernje novosti".

Da je tako potvrđuje i izjava američkog zvaničnika Metjua Palmera, koji je kazao da je cilj SAD stolica u UN za Kosovo, kao i da je riječ o komplikovanom procesu za koji je potrebno dosta vremena.

Palmerova izjava praktično je početak "raspakivanja" američkog "paketa za Kosovo".

Taj plan uključuje zahtjev da Beograd omogući članstvo Prištine u svim međunarodnim organizacijama, a da zauzvrat dobije otvorena vrata za EU i ekonomsku i političku pomoć SAD u međunarodnoj areni. U "paketu" je i formiranje Zajednice srpskih opština koja bi imala široka izvršna ovlašćenja i bila tjesno institucionalno povezana sa potpredsjednikom vlade u Prištini (koji bi bio predstavnik srpske manjine).

I potpredsjednik vlade u Prištini Enver Hodžaj u utorak je rekao da "pravno obavezujući sporazum koji traži EU, "nije ništa drugo nego članstvo Kosova u UN".

Američki plan o stolici za Kosovo na Ist Riveru, međutim, praktično je nemoguće sprovesti bez saglasnosti Rusije, koja ostaje na poziciji da će u odnosu prema Prištini slijediti stavove Srbije. Razlog je to što je za prijem u punopravno članstvo neophodna saglasnost Savjeta bezbjednosti.

“Protivljenje Rusije u SB za Prištinu sada predstavlja nepremostivu prepreku”, objašnjava bivši ambasador Srbije u UN Pavle Jevremović.

On smatra da bi Priština lakše mogla da dođe do eventualnog statusa posmatrača u UN, ali vjeruje da to neće biti njihov cilj.

"Pitanje je koliko je to za njih oportuno. Teško je iz statusa posmatrača preći u punopravno članstvo. Do sada je to bio slučaj samo sa Švajcarskom, koja, po sopstvenoj želji, u početku nije bila punopravni član. Naravno, sve je to pitanje politike i dogovora, tako ni takav scenario nije nemoguć", zaključuje Jevremović.

Status posmatrača

Za status stalne države posmatrača nečlanice UN može da se prijavi ko je već član makar jedne specijalizovane svjetske agencije, a Kosovo je u MMF, Svjetskoj banci...

Povelja UN nema posebne odredbe koje se bave posmatračima, već se sve zasniva na praksi. A ona datira od 1946. godine, kada je generalni sekretar prihvatio da se švajcarska vlada imenuje za stalnog posmatrača. Palestina je, na primjer, 2012. dobila status države nečlanice posmatrača, uprkos protivljenju SAD, jer je imala većinu na Generalnog skupštini UN.

(novosti.rs)