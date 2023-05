SAD osudile akciju policije samoproglašenog Kosova (VIDEO)

ZVEČAN - Specijalne jedinice policije samoproglašenog Kosova su i dalje u zgradi Opštine Zvečan, a zbog jake kiše srpski građani su se trenutno povukli u okolne ulice, javlja "Anadolija".

Na početku ulice u kojoj je opštinska administracija su pripadnici specijalnih jedinica samoproglašenog Kosova, pod kompletnom opremom.

Moglo se vidjeti da vozila policije idu ulicom u pravcu zgrade Opštine.

Tokom sprovođenja akcije ulaska u zgradu lokalne samouprave pripadnici policije sukobili su se s demonstrantima koji su željeli spriječiti njihov ulazak.

Policija je upotrijebila suzavac kako bi ih rastjerala.

U saopštenju policije samoproglašenog Kosova se navodi da su građani bili nasilni i da su gađali policajce raznim tvrdim predmetima i šok bombama.

Navodno je tom prilikom lakše povrijeđeno pet policajaca, koji su se nakon ukazane pomoći vratili na zadatak.

Oštećena su četiri policijska vozila od kojih je jedno zapaljeno. Policija navodi da su se čuli i pucnji iz vatrenog oružja, ali se ne zna s koje lokacije.

Sjedinjene Američke Države osudile su akciju samoproglašenih kosovskih institucija da uđu u zgrade opština na sjeveru Kosova.

"Današnje nasilne mjere trebale bi biti odmah zaustavljene" objavio je američki ambasador Džef Hovenier na samoproglašenom Kosovu, na društvenoj mreži Twitter, prenosi "Avaz".

The United States condemns the ongoing action by Kosovan authorities to access municipal buildings in the north of Kosovo. Today’s violent measures should be immediately halted.