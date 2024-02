SAD strahuju od sukoba na samoproglašenom Kosovu

​BEOGRAD - Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na samoproglašenom Kosovu, Džefri Hovenijer, izrazio je bojazan da samoproglašeno Kosovo rizikuje da se suoči sa novim tenzijama na sjeveru.

Do tenzija bi moglo doći zbog nove uredbe Centralne banke samoproglašenog Kosova u kojoj se navodi da je evro jedina zvanična valuta, prenosi "Koha".

U izjavi medijima, nakon sastanka koji je imao sa premijerom samoproglašenog Kosova, Aljbinom Kurtijem, Hovenijer je rekao da su SAD zabrinute i rezervisane u pogledu primjene uredbe i dodao da ovo pitanje "zahtjeva više pažnje i dijaloga".

Prema njegovim riječima, postoji mogućnost tenzija, posebno među ljudima koji zavise od pomoći koja stiže iz Srbije.

"Ne znam kako da se izbjegne frustracija građana zbog sprovođenja odluke. Uzmimo za primjer penzionera koji prima novčanu pomoć. Navikao je na ovaj sistem. Pretpostavljam da je otišao do određene tačke da dobije pomoć. Kako će dobiti ovu korist? Šta će biti sa njim? Starija osoba može biti šokirana zbog ovoga. Mislim da može doći do tenzija od ljudi koji će osjećati da je izostala pomoć od koje zavise. Niko ne želi takvo nešto", rekao je on.

Hovenijer je rekao da se SAD nadaju da će Vlada samoproglašenog Kosova pronaći rješenje za tranziciju, prenosi "b92".

