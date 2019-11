"SAD žele uzajamno priznanje Beograda i Prištine"

BEOGRAD - Američki ambasador u Srbiji Entoni Godfri poručio je da SAD želi sporazum Beograda i Prištine koji se u idealnim okolnostima zasniva na uzajamnom priznanju, ali da ne planira da drži lekcije srpskim liderima.

Godfri je naveo da SAD ne vidi nikakav razlog za odlaganje, ali da ne želi da postavlja ni vještačke rokove.

"Svjesni smo izazova koje predstavljaju rokovi. Čini mi se da postoji izvjesna doza osjećaja hitnosti da se ne gubi vrijeme. Ne želimo da događaji u obje zemlje, ni izbori u Americi, budu izgovor da se uspori zajednički posao", rekao je Godfri za "Politku".

On je istakao da Vašington neće da definiše način na koji dvije strane, Beograd i Priština, treba da dođu ro rješenja.

"Važno je da dođe do suštinskih razgovora i treba da se riješimo svih mogućih prepreka kako bi se došlo do održivog rješenja koje bi doprinijelo stabilnosti i prosperitetu regiona", rekao je Godfri.

On smatra da SAD i Srbija imaju izuzetno snažne odnose, te da Vašington pomaže i podržava Beograd u ostvarenju cilja pridurživanja EU, jer vjeruje da je to u interesu Amerike i da je to dobro za regionalnu stabilnost, za razvoj Srbije i region u cjelini.

"Ali, bio bih oprezan u nekim koracima koji ne pomažu Srbiji da napreduje u ostvarenju strateškog cilja, koji je sama zacrtala. Potrebno je razmisliti kakva je vrijednost takvih poteza", ocijenio je Godfri.

Godfri je rekao da je ovo njegovo prvo postavljenje za ambasadora i da su ga prethodni poslovi pripremili za službu u Srbiji, te da je tu da bi joj pomogao da ispuni cilj o članstvu u EU.

"Nadam se otvorenom dijalogu, a kada bude bilo potrebno da se kažu nezgodne stvari, reći ću ih direktno, u privatnim razgovorima, koliko god je to moguće, jer je na taj način diplomatski rad najefikasniji", naveo je američki ambasador.

On je naglasio da Vašington vrlo pažljivo gleda na prisustvo ruskog raketnog sistema S-400 u Srbiji, kao i potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije, ali se nada da će vidjeti još veću posvećenost Srbije evropskim ciljevima.